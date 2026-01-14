За последното десетилетие цените на жилищата в България са скочили със 156%

Цените на жилищата в ЕС продължават да растат

През третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в Европейския съюз са се повишили с 5,5% на годишна база, докато наемите са нараснали с 3,1% спрямо същия период на 2024 г. Това показват най-новите данни на Евростат.

Спрямо предходното тримесечие – второто на 2025 г. – цените на жилищата са се увеличили с 1,6%, а наемите – с 0,9%.

Според анализа на европейската статистическа служба цените на жилищата и наемите са се движили сходно в периода 2010 – началото на 2011 г., но след това тенденциите се разминават. Докато наемите отбелязват стабилен и постепенен ръст, цените на жилищата се развиват по-колебливо – с периоди на спад, застой и рязко поскъпване. За последното десетилетие, между 2015 г. и третото тримесечие на 2025 г., цените на жилищата в ЕС са скочили с 63,6%, а наемите – с 21,1%.

На национално ниво данните показват, че в 25 държави членки, за които има налична информация, цените на жилищата са нараснали по-бързо от наемите. Най-драстично е поскъпването в Унгария, където цените са се увеличили с 275%. Значителен ръст е отчетен и в Португалия (+169%), Литва (+162%) и България (+156%). Финландия е единствената страна в ЕС, в която цените на жилищата са се понижили за този период – с 2%.

Наемите обаче са се увеличили във всички 27 държави от ЕС. Най-голямо поскъпване е регистрирано отново в Унгария (+107%), следвана от Литва (+85%), Словения (+76%), Полша (+75%) и Ирландия (+74%).

