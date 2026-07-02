Съдът на ЕС потвърди глоба от 4,1 млрд. евро за Google

Каква е причината

Съдът на Европейския съюз окончателно потвърди глобата от 4,1 млрд. евро (4,7 млрд. долара), наложена на американската технологична компания Google за злоупотреба с господстващо положение чрез операционната система Android. Върховната съдебна инстанция на ЕС отхвърли жалбата на Google и компанията майка Alphabet срещу решението на Общия съд, с което беше потвърдена санкцията, наложена от Европейската комисия през 2018 година.

През 2018 г. Европейската комисия наложи глоба на Google, след като установи, че американската компания е предоставяла неправомерно предимство на собствената си търсачката Google Search и браузъра Chrome чрез условия за предварителното им инсталиране на мобилни устройства с операционната система Android и чрез други договорни практики.

Решението е окончателно и правно обвързващо и представлява значителна победа за Европейската комисия в продължилата години съдебна битка с американския технологичен гигант, съобщава БНР.

ЕК наложи санкцията през 2018 г., след като установи, че Google е използвала господстващото положение на Android, за да затвърди доминиращата позиция на своята интернет търсачка и други услуги. Компанията оспорваше решението пред европейските съдилища, но след днешното произнасяне възможностите за по-нататъшно обжалване са изчерпани.

През 2022 г. Общият съд потвърди по същество констатациите на ЕК, но отмени част от решението, свързано с определени споразумения за подялба на приходите между Google и производителите на устройствата. В резултат глобата беше намалена от първоначалните 4,34 милиарда евро на 4 125 000 000 евро.

С окончателното си решение днес Съдът на ЕС приема, че Общият съд правилно е преценил антиконкурентните последици от практиките на Google, включително условията за предварително инсталиране на приложенията и споразуменията, целящи да предотвратят използването на несъвместими версии на Android. Според съда тези практики са ограничили конкуренцията и са укрепили господстващото положение на компанията.

Съдът също така потвърждава, че преизчисленият размер на санкцията е законосъобразен и че в хода на производството са били спазени процесуалните права на Google и Alphabet.

Съдебното решение представлява сериозен удар за бизнес модела, върху който Google изгради екосистемата Android. Операционната система се предоставя безплатно на производителите на смартфони, но срещу договорни условия, които според Европейската комисия са ограничавали конкуренцията и са затвърждавали господстващото положение на търсачката на компанията.

Именно тези договорни практики доведоха през 2018 г. до рекордната за онзи момент глоба, след като Комисията установи три отделни нарушения на правилата за конкуренция. С окончателното решение на Съда на ЕС санкцията беше потвърдена, което открива възможност и за последващи искове за обезщетение от компании, които твърдят, че са били засегнати от практиките на Google.

От Google заявиха пред агенцията, че съдебното решение "не отчита значителните ни инвестиции, насочени към това Android да остане отворен, съвместим и безплатен". Компанията подчертава, че още през 2018 г. е променила договорите си, за да се съобрази с изискванията на Европейската комисия, и ще продължи да инвестира в развитието на платформата и в подкрепа на потребителите, партньорите и разработчиците.