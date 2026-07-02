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Технологии Sony готви най-голямата промяна за PlayStation от години

Sony готви най-голямата промяна за PlayStation от години

Технологии

bTV Бизнес екип

Голямата промяна настъпва през 2028 г.

Японската технологична компания Sony ще прекрати издаването на нови игри на PlayStation на физически дискове от 2028 г. Това е с цел ускоряване на дигитализацията и преход към изцяло цифрово разпространяване, предава ДПА, цитирано от БТА.

Очаква се от 2028 г. всички издания на игрите  да са в ццифров формат, въпреки че част от потребителите все още предпочитат физическите дискове. Компанията уточни, че игрите, издадени преди 2028 г., както и съществуващите заглавия, ще останат достъпни в настоящите си формати.

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От компанията съобщават, че до средата на следващата година ще закри еонлайн магазините за изтегляне н съдържание за PlayStation 3 и PlayStation Vita. След това потребителите няма да могат да купуват нови цифрови игри за тези платформи. Компанията отбеляза, че това демонстрира и едно от ограниченията на цифровото разпространение - игрите могат да станат недостъпни, ако издателят или платформата прекратят онлайн поддръжката.

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Конкурентът Nintendo прилага хибриден модел за част от заглавията за конзолата Switch 2. Вместо самата игра някои заглавия идват с цифров лицензен ключ, който позволява изтеглянето им. За разлика от стандартните цифрови покупки тези лицензи могат да бъдат прехвърляни на друг потребител.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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