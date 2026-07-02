Лагард: Рисковете за инфлацията и икономическия растеж сега са по-балансирани

Според президента на ЕЦБ са предприети всички правилни стъпки, за да се гарантира ценова стабилност

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че рисковете за инфлацията и икономическия растеж в еврозоната сега са по-слабо изразени, отколкото бяха преди няколко седмици, което подчертава бързо променящата се ситуация, с която се справя банката.

"Мисля, че рисковете, които имаме, за инфлацията и за растежа, вероятно са по-балансирани, отколкото бяха преди няколко седмици, в резултат на това, което виждаме, което се случва с бързи темпове", каза тя на годишния форум на ЕЦБ в Синтра, Португалия, предаде Блумбърг.



Говорейки в съвместен панел с председателя на Федералния резерв Кевин Уорш, управителя на Английската централна банка Андрю Бейли и ръководителя на Канадската централна банка Тиф Макълм, коментира това само три седмици, след като ЕЦБ стана първата в Г-7, която повиши лихвените проценти след избухването на войната на САЩ и Израел с Иран.

ЕЦБ оправда това решение, като каза, че е видяла как шокът се разпространява в икономиката и не може да си позволи инфлацията да излезе извън контрол.



Периодът след тази среща обаче беше постигнато временно мирно споразумение между САЩ и Иран, което доведе до рязко понижение на цените на петрола, премахвайки основния двигател на инфлацията. По-рано днес пък последният доклад за еврозоната показа, че растежът на инфлацията в еврозоната се е забавил повече от очакваното.



"Предприемаме всички правилни стъпки, за да гарантираме ценова стабилност. Няма да позволим на духа да излезе от бутилката и инфлацията да се покачи. Ще предприемем необходимите стъпки и вече ги предприехме", каза Лагард.

"Скоростта, с която нещата се променят, е важна и това очевидно се ускорява от изкуствения интелект", посочи още Лагард и добави, че политиците трябва да бъдат отворени за нови инструменти и начини на мислене, които биха помогнали.



Тя посочи използването на сценарии, включени от ЕЦБ, като положителен пример и отбеляза, че изкуственият интелект може да се използва и при самия анализ, съобщи БНР.

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