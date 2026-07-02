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Финанси Лагард: Рисковете за инфлацията и икономическия растеж сега са по-балансирани

Лагард: Рисковете за инфлацията и икономическия растеж сега са по-балансирани

Финанси

bTV Бизнес екип

Според президента на ЕЦБ са предприети всички правилни стъпки, за да се гарантира ценова стабилност

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че рисковете за инфлацията и икономическия растеж в еврозоната сега са по-слабо изразени, отколкото бяха преди няколко седмици, което подчертава бързо променящата се ситуация, с която се справя банката.

"Мисля, че рисковете, които имаме, за инфлацията и за растежа, вероятно са по-балансирани, отколкото бяха преди няколко седмици, в резултат на това, което виждаме, което се случва с бързи темпове", каза тя на годишния форум на ЕЦБ в Синтра, Португалия, предаде Блумбърг.

Говорейки в съвместен панел с председателя на Федералния резерв Кевин Уорш, управителя на Английската централна банка Андрю Бейли и ръководителя на Канадската централна банка Тиф Макълм, коментира това само три седмици, след като ЕЦБ стана първата в Г-7, която повиши лихвените проценти след избухването на войната на САЩ и Израел с Иран.

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ЕЦБ оправда това решение, като каза, че е видяла как шокът се разпространява в икономиката и не може да си позволи инфлацията да излезе извън контрол.

Периодът след тази среща обаче беше постигнато временно мирно споразумение между САЩ и Иран, което доведе до рязко понижение на цените на петрола, премахвайки основния двигател на инфлацията. По-рано днес пък последният доклад за еврозоната показа, че растежът на инфлацията в еврозоната се е забавил повече от очакваното.

"Предприемаме всички правилни стъпки, за да гарантираме ценова стабилност. Няма да позволим на духа да излезе от бутилката и инфлацията да се покачи. Ще предприемем необходимите стъпки и вече ги предприехме", каза Лагард.

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"Скоростта, с която нещата се променят, е важна и това очевидно се ускорява от изкуствения интелект", посочи още Лагард и добави, че политиците трябва да бъдат отворени за нови инструменти и начини на мислене, които биха помогнали.

Тя посочи използването на сценарии, включени от ЕЦБ, като положителен пример и отбеляза, че изкуственият интелект може да се използва и при самия анализ, съобщи БНР.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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