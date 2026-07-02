Причина, поради която някои iPhone-и се зареждат само до 80% и как да го спрете

Как да заредя iPhone-а си над 80%?

Казусът с батерията на iPhone наскоро взриви социалните мрежи. Вирусен туит по темата събра хиляди коментари от притеснени потребители, които бяха убедени, че телефоните им са развалени. Въпросът в Туитър: „Това поведение на iPhone гениална функция на батерията ли е или поредната глупост на Apple?“

Unilad потвърждава, че функцията е необходимост, а не дефект. Ако постоянно държите телефона си зареден до максимум, батерията се изтощава и износва много по-бързо с течение на времето. Ако дългосрочното здраве на устройството ви е приоритет, това ограничение всъщност е страхотна защита, а не повод за притеснение.

Защо моят iPhone спира да се зарежда на 80%?

Ако телефонът ви спира да се зарежда на 80%, няма място за паника – това не е дефект. Apple е въвела две напълно умишлени функции, чиято цел е да предпазят батерията ви. Литиево-йонните батерии се износват по-бързо, когато стоят заредени на 100% за дълги периоди от време. Ето кои са двете причини за това ограничение:

Причина 1: Оптимизирано зареждане на батерията (Optimized Battery Charging)

Как работи: Вашият iPhone анализира ежедневната ви рутина (например кога си лягате и кога се събуждате). Когато го включите в контакта през нощта, той бързо достига до 80%, спира дотам и дозарежда останалите 20% малко преди да се събудите. Целта е намаляване на времето, в което телефонът стои на 100%, като така удължава живота на батерията в дългосрочен план.

Причина 2: Твърдо ограничение на зареждането (Лимит до 80%)

Това е налично е за iPhone 15 и по-нови модели. Apple добави опция за ръчно ограничаване на заряда (до 80%, 85%, 90% или 95%). Много потребители активират тази функция случайно и след това с дни мислят, че батерията им е развалена, докато тя просто изпълнява зададената команда.

Как да заредя iPhone-а си над 80%?

Ако искате телефонът ви винаги да се зарежда до 100%, можете лесно да промените настройките:

Отворете Настройки (Settings). Отидете на Батерия (Battery) > Здраве и зареждане на батерията (Battery Health & Charging). Проверете опциите в менюто. Ако имате лимит до 80%: Променете го на 100%. Ако е включено „Оптимизирано зареждане“: Можете просто да изключите превключвателя.

Честото зареждане до 100% износва батерията по-бързо. Ако за вас е важно телефонът ви да запази максималния си капацитет за по-дълго време, оставянето на ограничението до 80% всъщност е добра идея.