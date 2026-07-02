ЕС премахва тарифите върху 80% от арменския внос

„Арменският народ избра реформи и по-тясно партньорство с нашия Съюз“, заяви Урсула фон дер Лайен

Европейската комисия обяви в четвъртък, че предлага либерализиране на около 80% от арменския износ за Европейския съюз. Целта на инициативата е да подпомогне Армения в усилията ѝ да диверсифицира търговията си и да намали зависимостта си от руския пазар, предава БНР.

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От Комисията съобщиха още, че през юли в Армения ще бъдат изпратени експерти, които ще работят съвместно с местни производители и износители. Основната им задача ще бъде да идентифицират нови пазарни възможности, да съдействат за покриване на стандартите на ЕС, да укрепят експортния капацитет на страната и да разширят достъпа ѝ до единния европейски пазар.

След посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Армения беше обявено и че Европейският съюз скоро ще преведе оставащите 18 милиона евро от общия пакет за подкрепа в размер на 52 милиона евро, който беше представен през юни.

„Последните избори показаха силата на арменската демокрация. Арменският народ избра реформи и по-тясно партньорство с нашия Съюз“, заяви Урсула фон дер Лайен след срещата си с арменския министър-председател Никол Пашинян. По думите ѝ Европейският съюз продължава да подкрепя Армения както чрез финансова помощ, така и чрез мерки, насочени към засилване на икономическите връзки и интеграцията на страната с европейския пазар.