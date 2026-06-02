Google иска да пусне милиони стерилни комари в дивата природа, ето защо

Google поиска разрешение от американските власти да пусне до 32 милиона стерилни комара в щатите Калифорния и Флорида като част от амбициозна програма за борба с болести, пренасяни от насекоми.

Под мотото „Спрете лошите насекоми с добрите“, технологичният гигант се стреми да използва научни и технологични решения, за да намали популацията на комарите, отговорни за предаването на някои от най-смъртоносните болести в света.

Комарите се считат за най-смъртоносните животни на планетата, защото причиняват повече човешки смъртни случаи всяка година от всеки друг вид, предавайки болести като денга, вируса на Западен Нил, Зика, чикунгуня и малария, пише Guardian .

Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) преглежда искането на Google за пускане на до 16 милиона стерилни комара годишно в продължение на две години в Калифорния и Флорида.

Как работи проектът Debug?

Ключът към програмата, наречена Debug, се основава на използването на мъжки комари, които не хапят хора и не предават болести. Изследователи от Google развъждат мъжки екземпляри, заразени с естествено срещащата се бактерия Wolbachia. Тази бактерия предотвратява успешното размножаване с диви женски екземпляри.

Когато заразен мъжки оплоди женска в природата, яйцата ѝ не се развиват и не се излюпват. Както обяснява Google, всяко ново поколение става по-малко по брой, което постепенно води до намаляване на общата популация на комарите.

„Населението намалява с всяко ново поколение “, се казва в съобщението за проекта.

Технологичен гигант в борбата с болестите

Въпреки че на пръв поглед може да изглежда необичайно, че технологична компания би развъждала комари, заразени с бактерии, компанията майка на Google, Alphabet, инвестира в научни и здравни проекти от години.

Програмата Debug е създадена в рамките на Verily Health, компания, която разработва проекти в областта на здравеопазването, изкуствения интелект и биотехнологиите. Verily беше дъщерно дружество на Alphabet до началото на тази година, но през декември 2024 г. Google изцяло пое проекта Debug и го включи в собствения си бизнес.

Проектът проучва технологични решения за контрол на опасни комари от почти десет години.

Google посочва, че традиционните методи често имат ограничена ефективност. Пръскането с пестициди може да бъде вредно за околната среда и да загуби ефективност с течение на времето , а премахването на цялата застояла вода, подходяща за размножаване на комари, е практически невъзможно.

Метод, използван от десетилетия

Подходът, използван от Google, не е съвсем нов. Той се основава на така наречената техника на стерилни насекоми, научен метод, който се използва от десетилетия за контрол на различни вредни видове.

Експертът по взаимодействията между комарите и микроорганизмите, Ерик Карагата от Университета на Флорида, заяви, че бактерията Wolbachia се използва за стерилизиране на комари от около 15 години.

Първоначалната фаза на проекта е фокусирана върху вида комар Aedes aegypti, основният вектор на денга, Зика, жълта треска и чикунгуня. Учени и инженери на Google използват сензори, анализ на данни и системи за изкуствен интелект, за да разработят автоматизирани съоръжения за развъждане на комари.

Едно от най-големите предизвикателства е точното разграничаване на мъжките от женските, използвайки компютърно зрение, базирано на изкуствен интелект, и пускането на мъжките на подходящи места и в оптимален брой.

Успех в Сингапур

Проектът постигна най-големия си успех досега в Сингапур, първият международен център за изследвания и разработки на програмата Debug.

Позовавайки се на данни от Националната агенция по околна среда на Сингапур, Google заявява, че освобождаването на милиони мъжки екземпляри, заразени с Wolbachia, е довело до намаляване на популацията на комара Aedes aegypti с между 80 и 90 процента.

В същото време броят на случаите на денга в районите, обхванати от програмата, е намалял с повече от 70 процента след шест до дванадесет месеца от изпълнението на проекта. През май Google обяви разширяването на дейността си в Сингапур.