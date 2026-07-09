Русия забрани износа на дизел заради задълбочаващата се горивна криза

„Това ще ни позволи да увеличим доставките за вътрешния пазар през юли“

Русия въведе забрана за износа на дизелово гориво, докато Москва се опитва да ограничи последиците от задълбочаващата се горивна криза, предизвикана от украинските атаки срещу енергийната инфраструктура, пише БГНЕС.

„От днес е въведена забрана за износа на дизелово гориво“, заяви руският вицепремиер Александър Новак по време на правителствено заседание с президента Владимир Путин.

„Това ще ни позволи да увеличим доставките за вътрешния пазар през юли“, добави той, цитиран от Euronews

През последните месеци Киев засили ударите срещу руската енергийна индустрия, като основните цели са петролни съоръжения, включително рафинерии, складове и терминали.

Тези атаки доведоха до недостиг на горива и рязко покачване на цените в части от Русия и окупираните от нея украински територии. На много места хората чакат с часове по бензиностанциите заради ограничените доставки.

Новак призна, че ситуацията остава „сложна“ и че проблемите с горивата „предизвикват безпокойство“ сред населението. Той допълни, че са предприети и други мерки за „стабилизиране“ на пазара, включително увеличаване на натоварването на действащите рафинерии до максимален капацитет и съкращаване или пренасрочване на ремонтните дейности.

По-късно Кремъл уточни, че забраната няма да важи за износа на дизел по вече действащи международни междуправителствени споразумения и ще остане в сила до 31 юли.

Украинският президент Володимир Зеленски публикува в социалните мрежи видеокадри, за които се твърди, че показват последиците от украински удар по Саратовската петролна рафинерия в югозападна Русия. Главното управление на разузнаването на Украйна съобщи, че атаката е извършена съвместно със службите за сигурност и граничната охрана.

„Това съоръжение е сред ключовите петролни рафинерии на държавата агресор и постоянно снабдява руската армия с гориво“, се казва в изявлението на украинското разузнаване.

Междувременно части от южния украински пристанищен град Херсон останаха без електричество в четвъртък след руски удари, съобщиха местните власти.

Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че Русия е изстреляла през нощта 94 дрона и две балистични ракети срещу страната. Украинската противовъздушна отбрана е прехванала 72 от безпилотните летателни апарати.