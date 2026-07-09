Безос отваря Blue Origin за инвеститори: Набира 10 милиарда долара

Компанията на Джеф Безос, Blue Origin, набира около 10 млрд. долара в първия си кръг на външно финансиране, което ще оцени ракетната компания на 130 млрд. долара, пише CNBC.

Безос допринася с 2 млрд. долара за рунда, заедно с около 4 млрд. от хедж фонда Coatue Management, според запознати с въпроса, които са поискали да не бъдат назовани, тъй като подробностите са поверителни. Останалите 4 милиарда долара са отчели значително търсене, като се очаква участието на няколко големи инвеститори, съобщиха източниците.

Кръгът на финансиране идва непосредствено след мащабното първично публично предлагане на акции от SpaceX на Илон Мъск .

миналия месец. SpaceX набра близо 86 милиарда долара, включително опцията за застрахователи , което я прави най-голямото първично публично предлагане (IPO) в историята и превръща Мъск в трилионер. Компанията вече се оценява на около 2 трилиона долара.

През май Безос заяви пред CNBC, че компанията „обмисля“ външни инвестиции, но това все още не се е случило.

„Всъщност е подходящ момент да започнем да мислим за бъдещето и да привлечем други външни инвеститори“, каза той.

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Безос, който основа Amazon и се оттегли от поста на изпълнителен директор през 2021 г. , е насочил повече внимание към Blue Origin, която основава през 2000 г. Тя се конкурира на много от същите пазари като SpaceX, включително тежкотоварни ракети, лунни модули и сателитен интернет, въпреки че Мъск има значително предимство в няколко от тези области.

В миналото Безос е финансирал Blue Origin единствено чрез продажби на акциите си в Amazon. През 2024 г. Безос заяви, че вярва, че Blue Origin един ден ще бъде по-голяма компания от Amazon.

Снимка: Getty Images

Blue Origin претърпя неуспех в края на май, когато една от ракетите им New Glenn експлодира на стартова площадка във Флорида по време на статичен тест с горещ огън. Компанията е в процес на реконструкция на повредената площадка и определяне на първопричината за аномалията.

Безос и главният изпълнителен директор на Blue Origin Дейв Лимп са си поставили амбициозна цел да върнат New Glenn в полети до края на 2026 г. Ракетата е ключова за предстоящите мисии на Blue Origin за НАСА , както и за клиенти като Amazon и AST SpaceMobile.