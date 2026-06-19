Русия започва да внася бензин по море за първи път от дълго време

В момента Русия активно купува бензин от Беларус

Известна доскоро с изобилието си от горива, Русия ще започне да внася бензин по море за първи път от дълго време, за да се справи с недостига на гориво след атаки с украински дронове срещу петролните рафинерии.

Бензинът ще бъде доставен до едно от западните пристанища на Русия от азиатска държава. Миналата година, след серия от атаки срещу рафинерии през лятото, руските власти обмисляха закупуване на бензин от Китай, Сингапур и Южна Корея, но до това не се стигна, защото кризата бе преодоляна. Този път обаче ситуацията е много по-сложна, тъй като 40-50% от мощностите са изведени от строя за неопределено време, ударите със сигурност ще продължат, а през лятото търсенето на бензин е най-голямо, пише "Сега".

В момента Русия активно купува бензин от Беларус: между януари и май доставките от две беларуски рафинерии скочиха 13 пъти до 270 000 тона. Доставките на дизелово гориво се утроиха до 179 000 тона. Русия поиска бензин от Казахстан, съобщиха източници пред "Ройтерс". Нито Беларус, нито Казахстан обаче имат достатъчен капацитет, за да задоволят руския пазар на горива.

След украинските удари по рафинерии в Русия, мощности, произвеждащи до 44% от дизеловото гориво и 41% от бензина, са спрени. 13 петролни рафинерии са напълно или частично спрени, пише „Новая газета Европа“. Според reuters, до края на май почти всички големи рафинерии в централна Русия са намалили или преустановили дейността си.

Според The ​​Bell, ограниченията за продажба на гориво за частни превозни средства вече са в сила в 53 региона на страната, както и в окупираните територии на Украйна. В 18 региона се продават не повече от 20- 30 литра на кола. В други 11 региона се съобщава за недостиг на гориво на значителен брой бензиностанции, въпреки че все още няма официални ограничения на капацитета.

"Интерфакс" съобщи, че са наложени ограничения на всички бензиностанции на "Татнефт". "Роснефт", "Башнефт" и ТНК забраниха продажбата на бензин в туби в цялата страна.

Всичко това логично доведе до рязък скок в цените на бензина, който се отчита дори от "Росстат". Само за седмицата от 9 до 15 юни горивото по бензиностанциите поскъпна с 0,95%. От началото на май досега това е тенденция. "През нито една година от началото на войната бензинът не е поскъпвал толкова. От началото на годината до 15 юни ръстът на цените е 6.61% - два пъти по-висок от същия период на 2025 г., три пъти по-висок, отколкото през 2023 и 2024 г., и шест пъти по-висок от 2022 г.," отбелязва Янис Клюге от германския Институт по проблемите на международната сигурност.