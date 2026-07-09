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БГ Бизнес GREG GRAFFIN от BAD RELIGION ще посети Националния природонаучен музей при БАН

GREG GRAFFIN от BAD RELIGION ще посети Националния природонаучен музей при БАН

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Калифорнийците от Bad Religion идват за първи път в България, за да се включат в шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley. Фестивалът в долината на виното ще се проведе от 10 до 12 юли 2026-а година. Другите хедлайнери са Powerwolf и Helloween. 

Вокалът и съосновател на Bad Religion, Greg Graffin има и докторска степен по зоология от Корнелския университет и води курсове по естествени науки в университета.

Именно поради тази причина от Националния природонаучен музей при Българската академия на науките отправиха покана към Graffin, за официално посещение. „Особено ни вдъхновява Вашата научна дейност в областта на еволюционната биология, както и приносът Ви към свързването на науката с по-широкия обществен дебат. За нас ще бъде чест да Ви посрещнем в качеството ви на учен“, пише доц. Тихомир Стефанов, заместник-директор на музея, в официалното си писмо към него.

Greg Graffin е приел поканата и преди да се срещне за първи път с българските си фенове, ще има възможността да се запознае с едни от най-добрите български учени и да обмени опит в научната сфера. 

Midalidare Rock In The Wine Valley се провежда между 10 и 12 юли 2026 г. bTV Media Group е ексклузивен медиен партньор.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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