GREG GRAFFIN от BAD RELIGION ще посети Националния природонаучен музей при БАН

Калифорнийците от Bad Religion идват за първи път в България, за да се включат в шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley. Фестивалът в долината на виното ще се проведе от 10 до 12 юли 2026-а година. Другите хедлайнери са Powerwolf и Helloween.

Вокалът и съосновател на Bad Religion, Greg Graffin има и докторска степен по зоология от Корнелския университет и води курсове по естествени науки в университета.

Именно поради тази причина от Националния природонаучен музей при Българската академия на науките отправиха покана към Graffin, за официално посещение. „Особено ни вдъхновява Вашата научна дейност в областта на еволюционната биология, както и приносът Ви към свързването на науката с по-широкия обществен дебат. За нас ще бъде чест да Ви посрещнем в качеството ви на учен“, пише доц. Тихомир Стефанов, заместник-директор на музея, в официалното си писмо към него.

Greg Graffin е приел поканата и преди да се срещне за първи път с българските си фенове, ще има възможността да се запознае с едни от най-добрите български учени и да обмени опит в научната сфера.

Midalidare Rock In The Wine Valley се провежда между 10 и 12 юли 2026 г. bTV Media Group е ексклузивен медиен партньор.