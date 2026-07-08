Близкият изток отново разтърси петролните пазари и цените рязко скочиха

Северноморският сорт Брент, който служи като основен ценови ориентир за Европа, поскъпна с 2% до 75,60 долара за барел

Цените на петрола започнаха рязко да се покачват в азиатската търговия днес на фона на възобновяването на военните действия в Близкия изток и решението на САЩ да отменят лиценза, който позволяваше продажбата на ирански петрол, съобщи Reuters, цитира БТА.

Северноморският сорт Брент, който служи като основен ценови ориентир за Европа, поскъпна с 2% до 75,60 долара за барел. Въпреки че стойностите остават значително под пиковите нива от около 120 долара за барел, достигнати по време на конфликта между САЩ и Иран, новият ръст предизвика притеснения на облигационните пазари заради увеличаващите се инфлационни рискове. Причината е, че продължилият шест месеца конфликт вече е оказал влияние върху световните петролни запаси.

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Американският лек суров петрол West Texas Intermediate (WTI) с доставка през август също отбеляза значително поскъпване, като добави 2,87% и достигна 72,46 долара за барел. Напрежението се засили, след като американските въоръжени сили обявиха началото на „серия от мощни удари“ срещу Иран. Това се случи след атаките срещу три търговски кораба, преминаващи през стратегическия Ормузки проток.

Вашингтон предупреди, че Техеран ще понесе „тежки последствия“ за действията срещу международното корабоплаване. Новата ескалация поставя под заплаха крехкото примирие, постигнато през миналия месец, което позволи възстановяването на движението през един от най-важните морски маршрути за световната търговия след месеци на прекъсвания.

Допълнителен сигнал за задълбочаването на кризата беше решението на Министерството на финансите на САЩ да отмени дерогацията, която позволяваше на Иран да изнася петрол. Ходът ограничава възможностите на Техеран да продава своя петрол на международните пазари и допълнително увеличава несигурността около бъдещите доставки.