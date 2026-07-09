Десетки хора купиха изоставени моряшки куфари, без да знаят какво има вътре – ето какво откриха

„Всичко може да се очаква тук“, споделя една от участничките по време на наддаването

Десетки любители на приключенията и търсенето на съкровища се събраха на търг в Хамбург, където бяха предложени изоставени моряшки куфари с неизвестно съдържание. Мнозина се надяваха да открият злато, скъпоценности или ценни спомени от далечни страни, но не всички си тръгнаха с желаната находка. „Всичко може да се очаква тук“, сподели една от участничките по време на наддаването, цитира Welt.

След като спечели един от куфарите, жената го отвори в отделно помещение. Вътре откри красиво украсен нож, кожени аксесоари и декоративни фигурки. Макар предметите да се оказаха интересни, мечтата за истинско съкровище не се сбъдна. В друг куфар, принадлежал на ученичка, бяха намерени ценни сребърни лъжици, принадлежности за вино и кутии за бижута. Новата собственичка остана повече от доволна и заяви, че с удоволствие би участвала отново.

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Търгът беше първият подобен след 2014 година и едва вторият, организиран от Моряшката мисия. Участниците нямаха право предварително да поглеждат съдържанието на куфарите, а трябваше да решат дали да наддават единствено по външния им вид. Началните цени варираха между пет и десет евро според теглото, а най-високата достигна 20 евро.

Неправителствената организация предложи за продажба около 20 куфара, чанти и мистериозни кутии. Средствата от търга ще бъдат използвани за предстоящ ремонт на сградата. Управляващият директор Феликс Толе отчете положителен резултат и въпреки че не става дума за голяма финансова сума, той изрази удовлетворение от събраните около 200 евро.

Според Толе куфарите са били оставени преди години от моряци, отседнали в Моряшкия дом. В тях често се намират вещи от ежедневието или предмети с лична стойност за техните собственици. Ако не бъдат потърсени в определен срок, те се съхраняват в мазето и впоследствие се предлагат на търг. При предишната разпродажба през 2014 година сред находките е имало дори машина за татуировки и бутилка уиски. Той подчерта, че след съгласуване със собствениците всички лични вещи предварително са били отделени.

Феликс Толе допълни, че Моряшкият дом и днес остава „дом далеч от дома“ за много моряци. Освен краткосрочно и дългосрочно настаняване, там се предлага и помощ по административни въпроси и душегрижие. През последните години обаче броят на постоянно пребиваващите е намалял до около 50 души, а по финансови причини домът вече приема и туристи.