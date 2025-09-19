1 USD
1.65496 BGN
Петрол
66.78 $/барел
Bitcoin
$117,282.0
Последвайте ни
1 USD
1.65496 BGN
Петрол
66.78 $/барел
Bitcoin
$117,282.0
Свят Русия разработва алтернатива на Starlink на стойност 5 млрд. долара

Русия разработва алтернатива на Starlink на стойност 5 млрд. долара

bTV Бизнес екип

Целта е противопоставяне на американската космическа компания SpaceX

Русия разработва алтернатива на сателитната интернет услуга Starlink на стойност 5 млрд. долара, съобщи Kyiv Independent.

„Няколко тестови спътника вече са инспектирани на орбита и серийните модели са съответно модифицирани“, заяви Дмитрий Баканов, ръководител на руската космическа агенция "Роскосмос".

Проектът, подкрепен от "Роскосмос", цели да се противопостави на американската космическа компания SpaceX на милиардера Илон Мъск, чиито терминали Starlink играят ключова роля за осигуряване на комуникациите в Украйна по време на войната.

Кристалина Георгиева предлага Даниел Кац за свой първи заместник в МВФ

Ръководителят на "Роскосмос" вече е описвал проекта, наречен Rassvet, като „отговор на Русия на Starlink“. Според съобщенията, проектът ще се изпълнява от частната космическа компания Bureau 1440, която има задача да изведе 292 нови спътника на орбита до 2030 г.

Общо компанията планира да изведе 383 спътника, включително 91 резервни, за да заменят тези, които може да се повредят.

Tesla ще промени дръжките на вратите си след сигнали за заклещени пътници

Русия цели да увеличи процента на домакинствата с достъп до високоскоростен широколентов интернет до 97% до 2030 г. и до 99% до 2036 г.

През юни Баканов заяви, че Русия планира да започне внедряването на своята сателитна интернет услуга от декември, припомни БГНЕС.

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., Киев е получил над 50 000 Starlink терминала, като Полша е предоставила почти 30 000, най-големият принос от страна на една държава.

Nvidia инвестира 5 млрд. долара в Intel

През последните месеци Starlink е имал два сериозни прекъсвания на услугата.

След съобщени заплахи от САЩ за блокиране на достъпа до Starlink в Украйна по-рано тази зима, тогавашният министър на отбраната Рустем Умеров заяви, че Киев има алтернативи на системата Starlink.

Германия също финансира достъпа на Украйна до сателитна интернет мрежа, оперирана от френската компания Eutelsat, заяви изпълнителният директор на компанията, Ева Бернеке.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата