Nvidia инвестира 5 млрд. долара в Intel

Двете компании ще обединят усилия в разработката на персонализирани центрове за данни

Nvidia, водещият световен производител на чипове, обяви, че инвестира 5 млрд. долара в Intel и ще си сътрудничи със затруднената компания за полупроводници по нови продукти, съобщи Euronews.

Двете компании ще обединят усилия в разработката на персонализирани центрове за данни – ключова основа на инфраструктурата за изкуствен интелект – както и на продукти за персонални компютри, съобщиха от Nvidia в официално прессъобщение, цитирано от БГНЕС.

Според обявената сделка Nvidia ще похарчи 5 милиарда долара за закупуване на обикновени акции на Intel на цена от 23,28 долара за акция. Инвестицията подлежи на регулаторно одобрение.

„Това историческо сътрудничество обединява в едно AI и ускорените изчислителни решения на Nvidia с процесорите на Intel и огромната x86 екосистема – сливане на две световни платформи от най-висок клас“, заяви главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсен Хуанг.

„Заедно ще разширим нашите екосистеми и ще положим основите за новата ера на компютърните технологии“ , добави Хуанг.

Компаниите уточниха, че ще работят за „безпроблемно свързване“ на техните архитектури.

Що се отнася до центровете за данни, Intel ще разработва персонализирани чипове, които Nvidia ще използва в своите AI инфраструктурни платформи. При продуктите за персонални компютри Intel ще произвежда чипове, интегриращи технологии на Nvidia.

Споразумението представлява спасителна линия за Intel – пионер в Силициевата долина, който десетилетия наред доминираше благодарение на процесорите си, задвижващи бума на персоналните компютри. Компанията изпадна в застой, след като пропусна навлизането на ерата на мобилните технологии, започнала с дебюта на iPhone през 2007 г.

През последните години изоставането на Intel се задълбочи на фона на бума на изкуствения интелект, който изведе Nvidia до позицията на най-скъпата компания в света.

В търговията преди откриването на борсовата сесия акциите на Intel скочиха с 30%, докато тези на Nvidia се повишиха с почти 3%.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN