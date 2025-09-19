1 USD
Кристалина Георгиева предлага Даниел Кац за свой първи заместник в МВФ

Кристалина Георгиева предлага Даниел Кац за свой първи заместник в МВФ

Свят

bTV Бизнес екип

Кой е Кац и какво прави към момента?

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева е предложила днес на изпълнителният съвет на Фонда да одобри за неин първи заместник Даниел Кац, съобщиха от МВФ.

Кристалина Георгиева: Колкото по-дълго остане несигурността, толкова по-скъпо ще ни струва

Кац в момента е началник на кабинета на министъра на финансите на Съединените щати Скот Бесънт.  Участвал е в развитието на икономическото партньорство на администрацията на Доналд Тръмп с Украйна и играе централна роля в търговските преговори, включително с Китай, съобщава БНР.

Кац ще смени на поста Гита Гопинат - американска икономистка от индийски произход, която се оттегли миналия месец, за да се върне към преподавателската си работа в Харвардския университет.

