Българският износ намалява за трета поредна година

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Трета поредна година износът на български стоки се понижава. Данните на Националния статистически институт за външната търговия през 2025 г. показват, че компаниите у нас са реализирали експорт на стойност 83,9 млрд. лв., което е с 3,2% по-малко спрямо 2024 г.
През 2024 г. спадът беше 0,2%, а през 2023 г. – 6,5%. Сред факторите за негативната динамика е отражението на войната в Украйна върху пазарите. Особено притеснително е, че през 2025 г. по-силно се свива износът към страните от ЕС – основен пазар за България. По данни на НСИ към ноември намалението за ЕС е 4,6% на годишна база до около 50 млрд. лв., докато експортът към държавите извън съюза се понижава с 2,2%, предава "Сега".
Сред ключовите ни партньори в ЕС най-голям спад е отчетен при Германия и Италия – по 7,5%, както и при Франция – с 4,8%. В Гърция почти няма промяна спрямо предходната година, а Румъния отчита ръст от 5,3%. Общо Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция формират 64,3% от българския износ за държавите членки.
Износът към страни извън ЕС намалява с 2,2% през 2025 г., достигайки 30 млрд. лв. Понижение в стойностните обеми има към почти всички основни партньори – САЩ, Сърбия, Северна Македония, Китай и Великобритания. При Турция, която е водеща с дял от 5,856 млрд. лв., почти няма изменение. Силен ръст е отчетен единствено при Алжир – над 20%, като стойността достига 1,232 млрд. лв.
По групи стоки най-сериозен спад се наблюдава при горивата – минус 26% в стойностен обем, включително 13% за ЕС. Основна причина е по-ниското производство и износ от бургаската рафинерия „Лукойл Нефтохим“, след като парламентът забрани износа на дизел от лятото на 2025 г. като мярка срещу „спекулативно“ повишаване на цените преди въвеждането на еврото. Машините и оборудването остават с най-голям дял в експорта – 18 млрд. лв., но също отчитат лек спад от 1,6%, включително 2,2% за ЕС, като индустрията среща все по-трудности при намирането на външни пазари.
На този фон износът на някои земеделски и хранителни продукти бележи увеличение, сред които слънчогледово семе, олио и зърнени култури. В същото време през 2025 г. вносът достига 105,6 млрд. лв., което е ръст от 6,1% спрямо 2024 г., а външнотърговският дефицит се разширява до рекордните 21,7 млрд. лв. Повишеният внос се обяснява със стимулираното вътрешно потребление вследствие на административното увеличение на заплатите в бюджетния сектор, докато експортно ориентираните компании работят в по-неблагоприятна бизнес среда.