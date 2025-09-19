Tesla ще промени дръжките на вратите си след сигнали за заклещени пътници

Собственици на Tesla са били принудени да чупят прозорците на колите си

Tesla обмисля промяна в механизма за отваряне на автомобилните си врати при спешни случаи, след като се появиха сигнали за пътници, останали блокирани в горящи коли. Причината е, че дори спасителните екипи не са могли да отворят вратите на време, което е довело до сериозни инциденти.

Някои собственици на Tesla са били принудени да чупят прозорците на колите си, след като са оставили децата си вътре и впоследствие не са могли да влязат обратно. Това се посочва в разследване на Националната администрация за безопасност на движението по магистралите, което е стартирало на базата на множество сигнали от потребители. Bloomberg е документирал общо 140 подобни случая, при които пътници са били заклещени в колите си поради проблеми с дръжките, като част от тях са довели до сериозни травми.

Главният дизайнер на компанията, Франц фон Холцхаузен, обяви в подкаст в сряда, че Tesla работи по решение за обединяване на ръчните и електронните механизми за отключване, които в момента действат независимо един от друг. Целта е да се улесни и ускори излизането от автомобила в критични ситуации.

„Комбинирането на електронния и ръчния механизъм в един бутон изглежда като логична стъпка“, коментира фон Холцхаузен в интервю за Bloomberg. Той допълни, че това е посока, по която екипът вече работи активно.

Не е ясно дали тази промяна ще засегне всички модели на Tesla или ще бъде приложима само за новите автомобили. Възможността за интегриране на подобно решение в съществуващите модели изглежда ограничена. При Model S и Model X дръжките се прибират и излизат автоматично, докато при Model 3 и Y се задействат чрез натиск. Ако след катастрофа електрозахранването спре, отварянето на вратите трябва да се извърши ръчно отвътре.Проблемът е, че бутоните за ръчно отключване често са трудни за откриване – особено от дете или от човек, който не познава добре колата.

