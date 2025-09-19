1 USD
Свят Tesla ще промени дръжките на вратите си след сигнали за заклещени пътници

Tesla ще промени дръжките на вратите си след сигнали за заклещени пътници

bTV Бизнес екип

Собственици на Tesla са били принудени да чупят прозорците на колите си

Tesla обмисля промяна в механизма за отваряне на автомобилните си врати при спешни случаи, след като се появиха сигнали за пътници, останали блокирани в горящи коли. Причината е, че дори спасителните екипи не са могли да отворят вратите на време, което е довело до сериозни инциденти.

Снимка: Getty Images/iStock

Някои собственици на Tesla са били принудени да чупят прозорците на колите си, след като са оставили децата си вътре и впоследствие не са могли да влязат обратно. Това се посочва в разследване на Националната администрация за безопасност на движението по магистралите, което е стартирало на базата на множество сигнали от потребители. Bloomberg е документирал общо 140 подобни случая, при които пътници са били заклещени в колите си поради проблеми с дръжките, като част от тях са довели до сериозни травми.

Главният дизайнер на компанията, Франц фон Холцхаузен, обяви в подкаст в сряда, че Tesla работи по решение за обединяване на ръчните и електронните механизми за отключване, които в момента действат независимо един от друг. Целта е да се улесни и ускори излизането от автомобила в критични ситуации.

Комбинирането на електронния и ръчния механизъм в един бутон изглежда като логична стъпка“, коментира фон Холцхаузен в интервю за Bloomberg. Той допълни, че това е посока, по която екипът вече работи активно.

Не е ясно дали тази промяна ще засегне всички модели на Tesla или ще бъде приложима само за новите автомобили. Възможността за интегриране на подобно решение в съществуващите модели изглежда ограничена. При Model S и Model X дръжките се прибират и излизат автоматично, докато при Model 3 и Y се задействат чрез натиск. Ако след катастрофа електрозахранването спре, отварянето на вратите трябва да се извърши ръчно отвътре.Проблемът е, че бутоните за ръчно отключване често са трудни за откриване особено от дете или от човек, който не познава добре колата. 

