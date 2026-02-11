Една от най-известните певици в света продава правата върху целия си музикален каталог

Сумата от продажбата възлиза на около 200 млн. долара

Суперзвездата Бритни Спиърс е продала правата върху целия си музикален каталог, научи BBC. 44-годишната певица е финализирала сделката на 30 декември, като купувач е независимият музикален издател Primary Wave. Според информацията сумата възлиза на около 200 млн. долара (146 млн. паунда).

Певицата, чието продължително настойничество дълго време диктува личния и професионалния й живот, е известна с хитовете „...Baby One More Time”, „Oops!.. . I Did It Again”, „Toxic” и „Gimme More”.

Спиърс може да се похвали с над 150 милиона продадени албума по целия свят. Каталогът й включва девет студийни албума от дебюта й през 1999 г. През 2023 г. певицата публикува мемоарите си, озаглавени „The Woman in Me“, в които подробно описва борбата си за живот под попечителство.

Primary Wave не е отговорил веднага на запитването на BBC за коментар. Представителите на Спиърс отказаха да коментират. През януари 2024 г. певицата заяви, че „никога няма да се върне в музикалната индустрия“. Последната й песен беше дует с Елтън Джон, издаден през 2022 г.

Известни артисти като Брус Спрингстийн, Джъстин Бийбър, Джъстин Тимбърлейк и Шакира също продадоха наскоро каталозите си.

