Този немски град е построен от диаманти в метеоритен кратер

Повечето средновековни градове имат легенди, издълбани в стените им, но Ньордлинген, малък град в Бавария, Германия, има история, буквално вкоренена в камъка. Градът е построен в метеоритен кратер на 15 милиона години и в резултат на това много от неговите сгради са построени с помощта на скала, съдържаща микроскопични диаманти. Това е детайл, който изненадва много посетители, особено когато научат, че диамантите са естествена част от камъка.

Историята започва с удар на метеорит, толкова масивен, че е променил формата на земята. Това, което сега се нарича Ньордлингер Рийс, е кръгла вдлъбнатина с ширина над 24 километра,

образувана, когато космическа скала, движеща се с около 70 000 километра в час, се е ударила в региона по време на миоценската епоха. Освободената енергия е била огромна и е променила местната геология по много специфични начини.

Една от тези промени е образуването на скала, наречена суевит, вид скала, която съдържа фрагменти от стъкло, минерали и въглерод, компресирани в диамант под екстремно налягане. Учените смятат, че ударът е оставил района осеян с около 72 000 тона микродиаманти.

Когато строителите през Средновековието са добивали камък за града, те несъзнателно са използвали този пълен с диаманти суевит. По онова време никой не е осъзнавал какво е вградено в

стените на техните църкви и домове. Може би не са забелязали блясъка, който някои от каменните сгради на града улавят в слънчев ден - причинено от малките диаманти и минерални фрагменти, създадени при древния удар.

Едва през 60-те години на миналия век геолозите, изучаващи района, потвърждават, че градът се намира в кратер от удар, а по-късно, че самият камък съдържа диаманти. Тези диаманти са много малки - твърде мънички за бижута - но научно интересни, защото ни разказват за условията, създадени от високоенергийни удари.;



Може би най-поразителната сграда е църквата „Свети Георги“, чиято висока камбанария, известна като „Даниил“, е направена от този местен камък - и около 5000 карата диаманти. Основната структура на самата църква е построена предимно от местен камък, оформен от силите на кратера, включително суевит, но включва и по-конвенционални материали. През вековете части от църквата са били ремонтирани или възстановени с помощта на варовик и пясъчник, добивани наблизо. Само камбанарията е изцяло построена от суевит със скритите му диаманти, докато останалата част е смесица от ударно оформена скала с традиционни средновековни строителни камъни.





Средновековните стени на Ньордлинген също са забележителни. Докато много европейски градове са разрушени или са загубили укрепленията си с течение на времето, Ньордлинген е запазил пълната си отбранителна стена и е един от само четирите града в Германия, където цялата стена все още стои, заедно с Ротенбург об дер Таубер, Динкелсбюл и Берхинг. Днес посетителите могат да извървят целия 2,7-километров маршрут, преминавайки през кули и порти, които съществуват от 14-ти век. Кръглата стена отразява не само средновековния отбранителен дизайн, но и следва естествената форма на кратера, оставен от удара. Една от причините стената да е останала непокътната е, че градът не се е разширил значително през 19-ти век, така че обичайните мотиви за премахване на укрепленията - като например подобряване на транспорта или възстановяване на земята.

Въпреки че диамантите в сградите на Ньордлинген не могат да бъдат добивани или продавани, те са направили града известен по различен начин. Те са напомняне не за богатство, а за

дълбоко време, за силите, които действат на планетата много преди пристигането на хората. И този вид история не се нуждае от полиране.

