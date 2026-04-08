Румъния, Гърция България: Кой ще празнува най-скъпият Великден?

Традиционно цените се вдигат за празниците

Не само у нас сме свидетели на по-високи цени за празниците. Нашите съседи, Румъния и Гърция, също се подготвят за много по-скъп Великден тази годин Цените на основните храни, които са задължителни на празничнататрапеза, са се увеличили в сравнение с 2025 г.

Цените в България

Първият Великден в еврозоната е с 20% по-скъп, според SAPI, цитирано от БТА.

Средната цена на агнешкото месо за страната е 16,10 евро за килограм, като агнешкият бут е средно 16,65 евро за кг, а агнешката плешка - 15,71 евро за кг, въпреки че се наблюдават значителни регионални вариации.

Яйцата клас М в България струват средно 0,29 евро всяко, а яйцата клас L - 0,31 евро всяко. Биологичните яйца клас М достигат 0,53 евро всяко, показват още данните в доклада.

Гърция

Тазгодишната традиционна великденска трапеза в Гърция е осезаемо по-скъпа, според данни от проучване на Генералната федерация на потребителите в Гърция (INKA), цитирани от местни медии. Проучване на пазарните цени през седмицата преди Великден показва разходи от 412 евро за продукти, предназначени за шест до осем души, което представлява увеличение от 14 до 20% в сравнение с 2025 г., когато общата сума е била 361,95 евро. Увеличението възлиза на приблизително 50 евро.

Според данните, килограм агнешко месо струва между 14 и 16 евро в провинцията, но в Атина и Солун цената може да достигне до 18 евро, а понякога дори повече.

Глава маруля се продава за 1 евро; килограм домати за 3,20 евро; килограм краставици за 0,90 евро; пресен лук за 0,95 евро. Традиционният гръцки дип дзадзики струва 4,90 евро за килограм; килограм сирене фета 14 евро; традиционните големи яйца за домашно боядисване, плюс боята, струват 15,60 евро за 20 яйца. Хлябът се търгува за 2,40 евро.

Данните показват и покачване на цената на традиционния великденски хляб ( козунак), като килограм достига до 22 евро.

Румъния

Румънците ще се изправят пред най-скъпия Великден досега, според оценки на местни икономисти. Според експерти основните причини за покачването на цените са високата инфлация, покачващите се цени на традиционните продукти и по-високите разходи за горивата поради кризата в Близкия изток.

Цените на яйцата са се повишили с 14%. В големите търговски вериги средната цена на едно яйце в момента е около 1 румънски леи, или 0,20 евро за брой, ако се закупи голям кашон с 30 яйца, както е потвърдено на място от кореспондент на БТА. Цената на 10 яйца варира от 12 до 23 румънски леи (от 2,35 до 4,51 евро); боядисаните яйца се внасят от Австрия и Холандия и са по-скъпи - между 22 и 26 румънски леи (от 4,32 до 5,10 евро).

Най-скъпата стока в традиционното великденско меню си остава агнешкото. На пазарите и в магазините килограм агнешко се продава за между 55 и 65 румънски леи (10,79 и 12,75 евро).

Пресните зеленчуци за салата са сравнително достъпни. Глава маруля се продава за 2,49 RON (0,49 EUR), връзка зелен лук струва 1,49 RON (0,29 EUR), а репичките са 1,69 RON (0,33 EUR) за брой.

Румънците ще похарчат между 500 и 1000 румънски леи (98 и 196 евро) за Великден, съобщава всекидневникът „Адеварул“ , позовавайки се на индекса на потребителските цени.