Кои държави са най-големите производители на шоколадови зайци?

Потребителите усещат натиск, тъй като цените на шоколада се повишават заради ограничения в доставките и увеличени разходи

Шоколадовата индустрия в Европа продължава да работи на пълни обороти, затвърждавайки ролята си на водещ глобален център за преработка и износ на какао. Континентът остава най-големият производител и износител на шоколад в света, като заема ключово място в международната верига на доставки. Въпреки нарастващите разходи, секторът продължава да се разширява, а държави като Германия и Белгия запазват водещите си позиции чрез добре изградени производствени и търговски мрежи, предава Еuronews.

Според доклад на Холандския център за насърчаване на вноса (CBI), публикуван през февруари, европейският пазар на шоколад е бил оценен на около 52 милиарда долара (44,86 милиарда евро) през миналата година. Данни на Mordor Intelligence показват, че се очаква този обем да нарасне до 52,38 милиарда долара през 2026 г. и да достигне приблизително 65,78 милиарда долара до 2031 г., движен от нарастващото търсене на премиум продукти и силния сезонен интерес.

Като основен производител, Европа е и най-големият вносител на сурови какаови зърна, както и на полуготови продукти като какаова паста, масло и прах. Континентът разполага с едни от най-важните търговски центрове, особено около пристанищата в Северно море, и се отличава с най-висока консумация на шоколад на глава от населението в света. В същото време потребителите усещат натиск, тъй като цените на шоколада се повишават заради ограничения в доставките и увеличени разходи.

Германия остава водещата сила в индустрията, като през 2025 г. продажбите на шоколадови и какаови продукти достигат около 9,42 милиарда евро. Страната е ключов доставчик за вътрешния пазар на ЕС, благодарение на мощната си индустриална база и износ от над 4 милиона тона годишно. Белгия се нарежда веднага след нея, със силен фокус върху луксозния сегмент и износ за около 3,04 милиарда евро, утвърждавайки се като символ на висококачествен шоколад.

Полша се утвърждава като бързо развиващ се играч и вече е третият по големина износител в ЕС, с износ от около 2,49 милиарда евро и значителен ръст на цените. Нидерландия допълва водещата четворка с ключова логистична роля – макар износът ѝ на готов шоколад да е по-малък, страната е основен център за преработка и внос на какао.