БНБ ще отсече 218 млн. броя разменни евромонети през 2026 година

Българската народна банка предвижда отсичането на 218 млн. броя разменни евромонети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2026 година. Това става известно от Бюджета на БНБ за 2026 година, приет от Управителния съвет на БНБ на 8 декември 2025 г. и обнародван в "Държавен вестник“, който е публикуван от официалния сайт на централната банка.

В предвиденото количество евромонети се включват 1 млн. броя възпоменателни евромонети с номинал 2 евро. Предвидените разходи за производство на нови евромонети през 2026 година възлизат на 43,9 млн. евро, което представлява спад с 47,7 на сто спрямо 2025 година. От тази сума 6,5 млн. евро са предвидени за производство на възпоменателни и колекционерски евромонети в изпълнение на приетата от Управителния съвет (УС) на БНБ Монетна програма.

Планираните разходи за производство и доставка конкретно на разменни евромонети за 2026 г. са в размер на 37,4 млн. евро, което е спад от 32,9 на сто спрямо средствата по показателя за 2025 г. Включени са и средства за производство и доставка на разменни евромонети, планирани за емитиране през 2027 година, уточняват от БНБ.

Като цяло разходите, свързани с издръжката на наличнопаричното обращение през 2026 г., са в размер на 49,937 млн. евро и представляват 28 процента от общите разходи за издръжка на централната банка за годината, като намаляват спрямо утвърдените средства по бюджета за 2025 г.

Разходите за издръжка на наличнопаричното обращение за 2026 г. са свързани с ефективното изпълнение на функциите на Банката съгласно Закона за БНБ и с подобряването на организацията на емисионно-касовата дейност за постигане на качествено обслужване на банките и другите клиенти на БНБ и гарантиране на сигурността на паричното обращение.

Определянето на необходимото на БНБ, като централна банка от Евросистемата, количество евробанкноти в обращение за 2026 г. се извършва в съответствие с алгоритъма за разпределение на банкнотите.

Разходите за нови банкноти са в размер на 511 000 евро и са намалени с 91,2 на сто спрямо разходите по показателя в бюджета на БНБ за 2025 г. Средствата са предвидени за заплащане на транспорт на банкноти, в случай че е необходимо доставянето на допълнителни количества банкноти в допълнение към вече получените.

За проектиране на нови емисии банкноти и монети през 2026 г. са предвидени разходи в размер на 78 000 евро, които са с 4 на сто повече спрямо утвърдените за 2025 г. средства. Предвиждат се средства за изработване на проекти за дизайн на колекционерски и възпоменателни евромонети.

За унищожаване на банкноти и монети и експертизи през 2026 г. са планирани 1,467 млн. евро, което е увеличение с 1,447 млн. евро в сравнение с 2025 г. за този показател и е свързано с унищожаването на български банкноти, монети и монетни заготовки.

Общият размер на разходите за издръжка на БНБ за 2026 г. са определени на 178,49 млн. евро, като в сравнение с бюджета за 2025 г. размерът им е намален с 9,569 млн. евро, или с 5,1 на сто, което е комбиниран резултат от намалението на планираните средства за разходи, свързани с издръжката на паричното обращение, и разходи за материали, и увеличението на планираните средства за разходи за външни услуги, разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, ЕНМ, ЕМП, ЕССР и ЕБО, разходи за персонал, разходи за амортизации, други.

Разходите, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, в бюджета за 2026 г. са 13,193 млн. евро, или 7,4 на сто от общите разходи за издръжка на БНБ, като се увеличават с 9,698 млн. евро спрямо средствата, одобрени за 2025 година.

Разходите по инвестиционната програма на БНБ за 2026 година възлизат на 89,9 млн. евро, като най-висок дял от средствата (58,9 млн. евро) се предвижда за финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация през 2026 година.

Конкретно за придобиване на сграда или офис пространства в други сгради със сравнително близко разположение до централната административна сграда на БНБ са планирани 56,242 млн. евро.

Инвестиционните разходи за информационни системи на БНБ възлизат на 22,431 млн. евро и представляват 24,9 процента от общия размер на инвестиционната програма, като спрямо 2025 г. са увеличени с 1,596 млн. евро, предаде БТА.

Разходите за персонал за 2026 г. са 50,669 млн. евро, като се увеличават с 6,972 млн. евро спрямо 2025 г. и представляват 28,4 процента от общите разходи на БНБ.

Предвиденото увеличение е в изпълнение на нормативни изисквания, регулиращи заплащането на труда, свързано е със запазване на реалните доходи, осигуряване на възможност за кариерно развитие, поддържане на конкурентни нива на възнаграждения на служителите на БНБ и др., уточняват от централната банка.

По отношение на ръководителите на БНБ се наблюдава изоставане на възнагражденията спрямо тези на ръководителите в банките в България с 12,12 на сто, пише в документа,цитиран от БТА.

Поради тази причина за 2026 г. са определени нови месечни възнаграждения на управителя, подуправителите и другите членове на Управителния съвет на БНБ, които са съответно 70 процента, 60 процента и 20 процента от достигнатото общо средно месечно възнаграждение на ръководителите на банките.

В резултат на това месечните възнаграждения на членовете на УС на БНБ са, както следва: за управителя – 15 726 евро; за подуправителите – по 13 480 евро, и за другите членове на Управителния съвет – по 4493 евро.

За обезпечаване на тези промени в бюджета са заложени допълнително 129 000 евро.

Във връзка с предвиденото в бюджета за 2026 г. увеличение на средствата за възнаграждения на служителите се очаква общите средни месечни възнаграждения по групи персонал през 2026 г. да достигнат, както следва: за група „ръководен персонал“ - 6383 евро, за група „специалисти“ - 3107 евро, и за група „поддържащ персонал“ - 1770 евро.

Бюджетът на БНБ за 2026 г. е изготвен с цел осигуряване на дейността на Българската народна банка през първата година от членството на Република България в еврозоната, в която БНБ ще функционира като пълноправен член на Евросистемата. В този контекст бюджетът осигурява необходимите финансови и оперативни ресурси за изпълнение на отговорностите на БНБ, свързани с въвеждането на еврото, участието в паричната политика на Евросистемата и засиленото институционално сътрудничество на европейско равнище, пише в документа.

Бюджетът се финансира изцяло със собствени ресурси на БНБ, което гарантира нейната финансова независимост и възможността за пълноценно изпълнение на основната цел за поддържане на ценовата стабилност, както и на всички функции и задачи, възложени на БНБ по националното законодателство и правото на Европейския съюз.

