Откриха 2300-годишни келтски златни монети, заровени в блато

В швейцарското блато Беренсфелс, близо до община Арисдорф, доброволци-археолози откриха две редки келтски златни монети, на около 2300 години.
Предполага се, че келтите умишлено са ги оставили като дар на боговете. Монетите са сечени в средата на 3 век пр.н.е., по време на управлението на Филип II Македонски, баща на Александър Велики. Единият статер тежи 7,8 грама, а другият - 1,86 грама.
И двете изобразяват профила на гръцкия бог Аполон на лицевата страна и колесницата на обратната, но са адаптирани от келтски художествени мотиви - по-малката монета носи символа на трискелиона, често срещана фигура в келтското изкуство, пише Kurir.rs.
"Келтските златни монети не са били използвани за ежедневни транзакции поради стойността им. Възможно е да са били използвани като жертвоприношения, политически подаръци или зестри“, според експерти. Подобни монети често са били откривани в блата и водни площи, които келтите са смятали за свещени места.
Преди откриването на златните монети, доброволци са открили и 34 сребърни келтски монети в същото блато.
Двете златни монети ще бъдат изложени заедно със сребърните монети на специална изложба в Базел, която започва през март 2026 г.
