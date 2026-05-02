1000 евро минимална заплата в България до 5 г.?

Според президента на КНСБ е напълно възможно

Ако икономиката върви с тези темпове, напълно е възможно през 2030 г. минималната работна заплата да стане 1000 евро, а средната - 2225 евро. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по повод 1 май - Международен ден на труда, цитирано от БНР:

"Със системни и последователни темпове на доходите от труд, за да може да конвергира доходът от сегашните 68% - говорим за брутния продукт на глава от населението през паритетна покупателна способност спрямо европейските средни нива, да стигнем до 75-80 процента и това между другото е абсолютно постижима цел, ако вървим с тези темпове, което значи минимум 10% номинален ръст всяка година на средствата за работни заплати в цялата икономика, не само в бюджета. Това значи, че с тези темпове в 2030 година минималната работна заплата в България трябва да бъде 1000 евро, а средната работна заплата ще достигне 2225 евро".

Лидерът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов отбеляза, че светът „много се обърка напоследък и стратегически неща като изкуствен интелект трябва да ги оставим за бъдещето, сега трябва да помислим за насъщния“:

„Хората тежко обедняха, цените се вдигнаха до невъзможни нива и това може да се бори по един-единствен начин - с повишаване на доходите на хората разбира се и свързаната с това сигурност на работното място. За бюджет 2026 ще искаме това, което искахме за бюджет 2026, който така или иначе не се прие. Ще искаме в него да има сериозен такъв елемент, свързан с доходите на хората, които зависят от бюджета“.