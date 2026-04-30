Кои са плажовете у нас отличени със „Син флаг“ за 2026 година?

„Син флаг“ е най-разпознаваемият екоетикет в туризма в световен мащаб

Общо 26 плажа и 6 пристанища по Българското Черноморие получиха отличието „Син флаг“ за сезон 2026 г., съобщиха от Българско движение „Син флаг“. Това е най-големият брой сертифицирани обекти в историята на страната, което нарежда България сред дестинациите, залагащи на чиста природа и сигурност, и подчертава последователните усилия за подобряване на морската среда и туристическите услуги, предава БТА.

От организацията припомнят, че „Син флаг“ е най-разпознаваемият екоетикет в туризма в световен мащаб. Той се присъжда по строги международни критерии, включващи чистота на морската вода, екологично управление, безопасност, образователни дейности, достъпност, надеждна инфраструктура и високо ниво на обслужване. Сертификатът се подновява всяка година след задълбочени проверки и постоянен контрол, което гарантира устойчиво качество.

Според Движението, рекордният брой от 32 отличени плажа и пристанища е ясен показател за повишаването на стандартите по Българското Черноморие и за стремежа на туристическия сектор към устойчиво развитие. Това е резултат от дългосрочните усилия на концесионери и местни власти за модернизиране на инфраструктурата, подобряване на безопасността и осигуряване на чиста и добре поддържана среда.

През 2026 г. Международното жури на Програма „Син флаг“ реши да отличи плажовете: Бялата лагуна, Албена, Кранево Север, Кранево-Централен, Златни пясъци, Слънчев ден, Хижа „Черноморец“, Бяла Юг, Обзор-Централен, Робинзон, Свети Влас-Изток, Свети Влас-Нов, Свети Влас-Централен, Слънчев бряг-Север, Слънчев бряг-Централен, Слънчев бряг-Юг, Несебър-Юг, Поморие-Изток, Бургас-Север, къмпинг „Черноморец“, Созопол-Централен, Созопол-Харманите, Дюни, Дюни-Юг, Аркутино и Бутамята, както и пристанищата „Карантината“ – Варна, Марина „Диневи“ – Свети Влас, Поморие, Сарафово, Крайморие и Ченгене скеле.

От Движението отбелязват, че присъждането на толкова много награди има пряко отражение върху имиджа на България като сигурна, чиста и конкурентна туристическа дестинация. Плажовете със „Син флаг“ традиционно привличат повече туристи, особено семейства и посетители от държави, които поставят силен акцент върху екологичните стандарти и безопасността.

Наблюдава се и засилен интерес от страна на съвременните български туристи, които търсят качество, сигурност и екологична отговорност. От организацията допълват, че увеличаването на броя на „Сините флагове“ показва, че страната се развива в посока на европейските стандарти за качество и устойчивост, което е ключово за повишаване на конкурентоспособността на Българското Черноморие.