×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1702 BGN
Петрол
113.94 $/барел
Bitcoin
$78,168.8
Последвайте ни
25% мита? Тръмп иска да срине пазара на автомобили в Европа

Свят

bTV Бизнес екип

ЕК продължава да спазва споразумението

Планът на Тръмп да наложи мита от 25% върху автомобилите от ЕС е неприемлив и показва, че САЩ са ненадежден партньор, заяви председателят на комисията по международна търговия в Европейския парламент Бернд Ланге, цитиран от Франс прес и от АНСА, цитирано от БТА.

„Европейският парламент продължава да спазва споразумението, подписано в Шотландия, като работи за финализиране на законодателството. Докато ЕС изпълнява ангажиментите си, американската страна продължава да не ги спазва“, подчерта германецът в публикация в Екс, като добави, че „ЕС трябва сега да запази яснота и твърдост“.

Снимка: Ройтерс

„От митата върху над 400 продукта от стомана и алуминий до сегашното взимане на прицел на автомобилите – това показва явна ненадеждност“ от страна на Вашингтон, отбеляза Ланге, като припомни, че „още в миналото“ е имало „подобни произволни действия, включително спрямо партньори“.

ЕС изпълнява ангажиментите, заяви на свой ред говорител на Европейската комисия и добави, че ЕС остава напълно ангажирани в подкрепа на предсказуеми и взаимно изгодни трансатлантически отношения, предаде АНСА. 

"Ако САЩ предприемат мерки, които не са в съответствие със споразумението, ние си запазваме всички възможности за действие в защита на интересите на ЕС“, заяви говорителят относно обявените от Тръмп мита.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
