Шест държави, които можете да обиколите пеша за един ден

Светът е пълен с очарователни места и ще ви отнеме повече от цял живот, за да ги видите всичките. Но какво ще стане, ако можехте да посетите цяла държава само за един ден? Звучи невероятно, но наистина има държави, които са толкова малки, че можете да ги видите всичките за 24 часа или дори по-малко.

Лихтенщайн

Лихтенщайн е най-голямата страна в този списък, но все пак има площ от само около 160 квадратни километра, което я прави четвъртата най-малка страна в Европа. Намира се между Швейцария и Австрия, а част от Алпите, планинският масив Ретикон, се простира точно през тази страна, което я прави идеално място за туризъм и ски.

Сан Марино

Сан Марино е древна държава, която се бори за независимост от околната Италия от IV век. Официално е призната за независима република през 1862 г., въпреки че много владетели, включително Наполеон, са я признавали по-рано. Тази микродържава има площ от около 62 квадратни километра и население от около 33 000 души.

Тувалу

Тувалу е държава, съставена от верига от девет острова, разположена северно от Фиджи в Тихия океан. Островите всъщност са коралови атоли с много бедна почва за отглеждане на растения. Тувалу също така няма естествени източници на прясна вода, така че приблизително 11 400 жители разчитат на внос и системи за събиране на дъждовна вода.

Общата площ на Тувалу е около 26 квадратни километра, докато главният остров Фунафути е само около 2,3 квадратни километра.

Науру

Науру е третата най-малка държава в света и най-малката островна нация. Тя обхваща площ от около 22 квадратни километра и е толкова малка, че няма официална столица. Намира се северозападно от Тувалу и на около 40 километра южно от екватора.

Монако

Ако търсите най-луксозното място за прекарване на един ден, Монако е мястото, където трябва да бъдете. Това суверенно княжество е известно с богатството и блясъка на Френската Ривиера. То е заобиколено от Франция от три страни и е с лице към Средиземно море от четвъртата. В него живеят около 31 800 души на площ от само 2 квадратни километра, което го прави една от най-гъсто населените страни в света.

Ватикана

Най-малката държава в света е Ватикана. Подобно на Сан Марино, тя е микродържава в рамките на Италия, но е уникална и с това, че се намира в самия Рим. Заема площ от едва 0,44 квадратни километра и има между 500 и 1000 постоянни жители. Значението ѝ за историята и религията обаче е огромно.