Апартамент на плажа в Италия за 116 000 евро- да, има такива оферти

Този град е малко популярен, но с много красив

За 116 000 евро, апартамент на сто метра от плажа на Адриатическо море, в Италия. Звучи като кликбейт, но Градо е реално място, което повечето купувачи просто никога не поставят на радара си. Лагунният остров във Фриули, със 7500 жители и австро-унгарско наследство, държи средна цена от 3632 евро на квадратен метър и е абсолютният рекордьор на провинцията.

Най-ниската активна цена в портала Immobiliare е 116 000 евро, за апартамент от 47 квадратни метра на четвъртия етаж с асансьор, климатик и веранда-тераса, на 100 метра от плаж Пинета. Цената на квадратен метър от 2468 евро означава, че това е под средното за Градо. Апартамент от 62 квадратни метра с тераса и асансьор се предлага за 128 000 евро, на цена от 2065 евро на квадратен метър, в момента една от по-добрите цени в активната оферта. На същата цена се предлага и реновиран апартамент от 46 квадратни метра от 2021 г., с две бани и тераса, който собственикът предлага като инвестиция с доходност от сезонен наем.

За 123 000 евро апартамент от 48 квадратни метра с две спални и паркомясто се предлага с опция за наем с последващо закупуване, което е истинска рядкост на този пазар. Една обява особено се набива на очи: апартамент от 40 квадратни метра в комплекс „Вила Рубиния“, намален от 135 000 евро на 119 000 евро, спад от почти 12 процента. На пазар, където цените не падат, тази обява се вижда отдалеч. В другия край, студио от 35 квадратни метра до Старото пристанище в най-старата сграда в града, на 200 метра от морето, струва 149 000 евро, или 4257 евро на квадратен метър.

Средната цена на наема през март 2026 г. е 12,32 евро на квадратен метър на месец, но двугодишният пик през ноември 2024 г. надхвърли 16 евро. Зимният и летният наем са два различни пазара и тези, които купуват като инвеститор, разчитат изключително на сезона.

Градът е остров. Лагунната обстановка, пясъчните плажове и боровата гора не са нещо, което може да се построи някъде другаде. Фондът от недвижими имоти е ограничен и остава ограничен. Търсенето идва от купувачи от Венето, Фриули и Австрия, които търсят втори дом, не първи, и които знаят точно какво искат. Докато цените в останалата част на провинцията са в застой или леко падат, Градо през 2026 г. остава пазар, до който кризата все още не е достигнала.

Австро-унгарският император Франц Йосиф обявява града за официален имперски курорт още през 1892 г. и този статут остава записан в ДНК-то на града. Четирите плажа със Син флаг са обърнати на юг и никога не са на сянка, пясъчното дъно и плиткото море ги правят идеални за деца и възрастни хора, а местният пясък, богат на йод и морска сол, се използва в терапевтични процедури, които са дали на града репутация, каквато малко други малки градове имат.

Терме Марин, отворени отново през декември 2025 г. в обновен вид, са единствената институция от този вид в Италия, която съчетава таласотерапия, превантивна медицина и уелнес, базирани на морска вода, на едно място и работи целогодишно. Лагуната с около 100 островчета е местообитание на фламинго, чапли и щъркели, а екскурзии с лодка до светилището на Барбана датират от 1237 г. Градо е и крайната точка на велосипедния маршрут Алпе Адрия на 425 километра от Залцбург, а който пристига с велосипед, е посрещнат от тесните калдъръмени улички на историческия център и борето а ла грайзана, рибена яхния, която се приготвя само тук.