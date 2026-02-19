BGN → EUR
Свят Петте типа бранд позициониране: как да заемете печелившо място в съзнанието на клиента

Петте типа бранд позициониране: как да заемете печелившо място в съзнанието на клиента

Свят

bTV Бизнес екип

Ето някои печеливши стратегии

В среда, в която десетки марки се борят за вниманието на потребителите, вече не е достатъчно просто да предлагате добър продукт или услуга. Брандовете трябва да изпъкват бързо, да бъдат разпознаваеми и да заемат ясно място в съзнанието на аудиторията.

Това е същността на позиционирането на марката – начинът, по който искате хората да възприемат вашия бранд и това, което го отличава от конкуренцията. Това е „менталното пространство“, което заемате, и ключов елемент от всяка устойчива бранд стратегия.

Позиционирането на марката описва как искате тя да бъде възприемана от клиентите и с какво се различава от конкурентите. Класическата дефиниция на Филип Котлър гласи, че това е „действието по проектиране на предлагането и имиджа на компанията така, че да заеме отличително място в съзнанието на целевия пазар“.

На практика това означава създаване на конкретни асоциации в съзнанието на клиентите – често обобщени в кратко изречение или няколко ясно подбрани думи, които описват какво прави марката уникална, пише The branding journal.

Канабис за медицински цели: С какво се занимават тримата мъже от сезон 5 на „Ергенът“?

Методът 3C’s: основата на ясното позициониране

3C’s идва от Consumers (Потребители), Company (Компания), Competitors (Конкуренти). Това е лесен, но изключително ефективен инструмент за формулиране на позициониране.

Едно добро позициониране трябва да изпълнява три условия:

  1. Да резонира с потребителите – да бъде релевантно и значимо за тях.

  2. Да е изпълнимо от компанията – да отговаря на реалните ви способности и ресурси.

  3. Да ви отличава от конкурентите – да създава ясна диференциация.

Практичен подход е да обобщите позиционирането си в три конкретни думи. Например: „веган, традиционен, женствен“. Избягвайте общи термини като „качествен“, „иновативен“, „успешен“ – те не ви отличават, защото всеки ги използва.

Но след като сте дефинирали основата чрез 3C’s, възниква следващият стратегически въпрос: към какъв тип позициониране принадлежи вашият бранд?

Петте типа бранд позициониране

Следната рамка не претендира за изчерпателност, но е изключително практична. Тя ви помага да видите къде стоите спрямо конкурентите и къде има стратегически възможности.

1. Продуктово-ориентирано позициониране (Product-Centric)

Тук диференциацията идва от конкретните, измерими ползи на продукта – качество, надеждност, ефективност, съотношение цена–стойност. Клиентите избират тези марки, защото вярват, че продуктът ще даде по-добри резултати.

Примери:

  • Swatch – достъпни, цветни, надеждни швейцарски часовници

  • Gillette – прецизност и ефективност при всяко бръснене

  • Zara – бързи модни тенденции на достъпни цени

  • Canon – професионално качество и надеждност

Силата тук е в конкретните, рационални аргументи.

Затварят голям завод за автомобилни части у нас, стотици остават без работа

Иновационно и ориентирано към бъдещето (Innovation & Future-Focused)

Тези брандове се позиционират чрез авангардна технология и визия за бъдещето. Те вдъхновяват с усещане за прогрес и лидерство.

Примери:

  • Dyson – преосмисляне на инженерните стандарти

  • Apple – дизайн и технологии, които оформят бъдещето

  • Tesla – електромобили с авангардни технологии

Този тип работи само ако иновацията е реална, а не комуникационен трик.

Позициониране, водено от кауза (Purpose-Driven / Social-Centric)

Тук в центъра стои мисията – устойчивост, социална отговорност, обществена промяна. Продуктът е важен, но вторичен спрямо ценностите.

Примери:

  • Tony's Chocolonely – социална справедливост и честна търговия

  • Patagonia – екологичен активизъм

  • Dove – реална и автентична красота

Тук автентичността е критична. Потребителите бързо разпознават несъответствията между думи и действия.

Позициониране, ориентирано към преживяването (Experience-Centric)

Фокусът е върху усещането във всяка точка на контакт – от покупката до обслужването след продажба.

Примери:

  • Disney – магично семейно преживяване

  • Ritz-Carlton – легендарно персонално обслужване

  • Starbucks – „третото място“ между дома и офиса

Тук емоционалната връзка идва от пътя, не само от продукта.

Дума на деня: Кредитен риск

Смислово и културно позициониране (Meaning-Centric / Cultural Focus)

Тези марки се превръщат в символи на идентичност и принадлежност. Потреблението им сигнализира ценности и начин на живот.

Примери:

  • Harley-Davidson – свобода и бунтарство

  • Supreme – улична култура и ексклузивност

  • Rouje – парижка елегантност и женственост

Тук основният въпрос не е „Какво купувам?“, а „Кой съм аз, когато използвам тази марка?“.

Картата на типовете позициониране

Практичен инструмент е да визуализирате тези пет типа като карта. Поставете вашия бранд върху нея, след това позиционирайте основните си конкуренти. Това упражнение:

  • изяснява къде сте днес;

  • показва пренаситените зони;

  • открива стратегически празни пространства.

Тази карта не замества 3C’s, а го допълва. Докато 3C’s ви помага да формулирате съдържанието на позиционирането, картата ви помага да изберете стратегическата посока.

