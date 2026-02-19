Канабис за медицински цели: С какво се занимават тримата мъже от сезон 5 на „Ергенът“?

Кристиян Генчев, Марин Станев и Стоян Димов са тримата ергени в новия сезон

Новият сезон на романтичното риалити „Ергенът“ представя трима мъже с различни житейски пътища, но с обща цел – да открият любовта. Зад телевизионния им образ обаче стоят сериозни професионални ангажименти и разнообразни начинания – предприемачество, медицинска индустрия и недвижими имоти.

Кристиян Генчев развива бизнес в САЩ

Кристиян Генчев е на 36 години и живее в Лос Анджелис, САЩ. Роден в София, той заминава за Америка през 2014 г., където започва работа и постепенно се насочва към предприемачество.

Днес той развива собствен бизнес в щата Оклахома, свързан с отглеждане на канабис за медицински цели. Секторът е регулиран и е част от развиващата се индустрия за медицински канабис в САЩ.

Марин Станев работи в сферата на клиничните проучвания

Марин Станев е на 27 години, роден във Варна и в момента живее в София. По образование е лекар, но професионалният му път е свързан с клиничните проучвания.

Той работи като специалист по клинични проучвания в компания, която участва в организирането и управлението на медицински изследвания.

Стоян Димов е брокер на недвижими имоти

Стоян Димов е на 30 години, роден и живее в Пловдив. Макар да е завършил право, още след дипломирането си осъзнава, че юридическата професия не отговаря на неговата същност. Артистичната му душа копнее за сцена, творчество и вълнуващ живот, изпълнен с емоции.

Днес Стоян работи като брокер на недвижими имоти – професия, която му носи удовлетворение и сам казва за себе си, че му се отдава.

