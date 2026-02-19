BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1845 BGN
Петрол
69.3 $/барел
Bitcoin
$67,052.6
Последвайте ни
1 USD
1.1845 BGN
Петрол
69.3 $/барел
Bitcoin
$67,052.6
БГ Бизнес С минимална заплата днес купуваме 4 пъти повече бензин, отколкото през 2004 г.

С минимална заплата днес купуваме 4 пъти повече бензин, отколкото през 2004 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Как се е променила покупателната способност на българина от 2004 до 2024 г.

Живеем ли по-добре? Доходите в България нараснаха почти десет пъти за 20 години, а покупателната способност се увеличава. Това показва проучване на платформата Активни потребители през 2025 г. Данните показва, че когато поскъпването се разглежда заедно с динамиката на доходите, реалните възможности на хората да купуват стоки и услуги в България като цяло се подобряват.

Значителен ръст на доходите

Снимка: Активни потребители

През последните две десетилетия всички основни видове доходи нарастват съществено:

  • Средна работна заплата: от 292 лв. през 2004 г. до 2269 лв. през 2024 г.
  • Минимална работна заплата: от 120 лв. до 933 лв.
  • Средна пенсия: от 121 лв. до 1023 лв.
  • Максимална пенсия: от 420 лв. до 3400 лв.

За 20 години доходите са нараснали номинално почти 10 пъти като най-високо е то при средната заплата, а най-ниско при минималната заплата (7,75 пъти).

Поскъпване на цените, но с по-бавни темпове

Цените на храните и услугите също се увеличават, но в много случаи по-бавно от доходите.

Например ябълките са поскъпнали около 3,3 пъти, което означава, че реално можем да купуваме приблизително три пъти повече.

Сиренето е поскъпнало около 6,5 пъти, което значително ограничава подобрението в достъпността му. Най-сериозно поскъпване се наблюдава при млечните продукти.

В таблицата по-долу можете да видите осреднено с колко е нараснала покупателната ни способност спрямо 40 основни храни, които купуваме най-често.

Снимка: Активни потребители

Повишена покупателна способност за храни

През 2024 г. домакинствата могат да си позволят значително по-големи количества от основни хранителни продукти в сравнение с 2004 г.

Най-голямо увеличение на покупателната способност се наблюдава при чай, олио и захар. Най-слабо подобрение има при сирене, масло, прясно мляко, пилешко месо и чесън.

С минимална работна заплата през 2004 г. са можели да се купят около 35 кг сирене, а през 2024 г. – около 40 кг.

Силното поскъпване на млечните продукти почти неутрализира ефекта от по-високите доходи.

След еврото: Тези хранителни продукти са шампиони по поскъпване през януари

Енергията и горивата стават по-достъпни

Снимка: Активни потребители

Въпреки общественото усещане за скъпи енергийни ресурси, сравнението показва увеличение на покупателната способност бензин А95 е поскъпнал приблизително два пъти, но с минимална заплата могат да се купят близо четири пъти повече литри.

При електроенергията покупателната способност се е увеличила почти пет пъти.

Какво показват данните за стандарта на живот

Положителни тенденции:

  • покупателната способност на населението се подобрява;
  • домакинствата могат да си позволят повече стоки и услуги;
  • икономическата стабилност нараства.

Предизвикателства:

  • разликите между доходните групи остават значителни;
  • пенсионерите и хората с ниски доходи се възползват по-малко от ръста;
  • някои основни храни поскъпват значително.

Данните за периода 2004–2024 г. показват устойчива тенденция: въпреки повишението на цените, реалната покупателна способност на българските домакинства се увеличава. Усещането за обедняване често се дължи на поскъпването на конкретни стоки, но в общ план възможностите за потребление са по-големи.

Икономическият напредък обаче не се усеща еднакво от всички социални групи, което остава едно от основните предизвикателства пред обществото.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата