С минимална заплата днес купуваме 4 пъти повече бензин, отколкото през 2004 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Газът в Европа поскъпва с 8% към 34 евро за мегаватчас
Причината е ескалиращото напрежение между Съединените щати и Иран
Как се е променила покупателната способност на българина от 2004 до 2024 г.
Живеем ли по-добре? Доходите в България нараснаха почти десет пъти за 20 години, а покупателната способност се увеличава. Това показва проучване на платформата Активни потребители през 2025 г. Данните показва, че когато поскъпването се разглежда заедно с динамиката на доходите, реалните възможности на хората да купуват стоки и услуги в България като цяло се подобряват.
През последните две десетилетия всички основни видове доходи нарастват съществено:
За 20 години доходите са нараснали номинално почти 10 пъти като най-високо е то при средната заплата, а най-ниско при минималната заплата (7,75 пъти).
Цените на храните и услугите също се увеличават, но в много случаи по-бавно от доходите.
Например ябълките са поскъпнали около 3,3 пъти, което означава, че реално можем да купуваме приблизително три пъти повече.
Сиренето е поскъпнало около 6,5 пъти, което значително ограничава подобрението в достъпността му. Най-сериозно поскъпване се наблюдава при млечните продукти.
В таблицата по-долу можете да видите осреднено с колко е нараснала покупателната ни способност спрямо 40 основни храни, които купуваме най-често.
През 2024 г. домакинствата могат да си позволят значително по-големи количества от основни хранителни продукти в сравнение с 2004 г.
Най-голямо увеличение на покупателната способност се наблюдава при чай, олио и захар. Най-слабо подобрение има при сирене, масло, прясно мляко, пилешко месо и чесън.
С минимална работна заплата през 2004 г. са можели да се купят около 35 кг сирене, а през 2024 г. – около 40 кг.
Силното поскъпване на млечните продукти почти неутрализира ефекта от по-високите доходи.
Въпреки общественото усещане за скъпи енергийни ресурси, сравнението показва увеличение на покупателната способност бензин А95 е поскъпнал приблизително два пъти, но с минимална заплата могат да се купят близо четири пъти повече литри.
При електроенергията покупателната способност се е увеличила почти пет пъти.
Данните за периода 2004–2024 г. показват устойчива тенденция: въпреки повишението на цените, реалната покупателна способност на българските домакинства се увеличава. Усещането за обедняване често се дължи на поскъпването на конкретни стоки, но в общ план възможностите за потребление са по-големи.
Икономическият напредък обаче не се усеща еднакво от всички социални групи, което остава едно от основните предизвикателства пред обществото.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Причината е ескалиращото напрежение между Съединените щати и Иран
Това алармираха автомобилни превозвачи във връзка със започналата регистрация на тежкотоварните автомобили в онлайн калкулатора на Националното тол управление
Най-търсените специалности вече не са в сферата на изкуствения интелект