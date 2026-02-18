BGN → EUR
Затварят голям завод за автомобилни части у нас, стотици остават без работа

Затварят голям завод за автомобилни части у нас, стотици остават без работа

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Работа си ще запазят едва няколко човека

Завод за производство на компоненти за автомобилната индустрия затваря врати у нас. “МД Електроник” във Враца е започнала процедура по масови уволнения, съобщиха от местната медия "Враца днес".

В завода работят над 570 души. Той е инвестиция на зелено на немската компания МD Еlеktоrnіk и в него се пpoизвeждат кaбeли зa автомобилната индустрия.

От компанията са уведомили работниците, че производствената дейност спира и няма да се поемат нови поръчки. В следващите седмици и месеци дейността ще е насочена към довършване на текущите проекти, по които работата вече е започнала. 

Заводът ще затвори окончателно в средата на годината, като работа ще запазят едва няколко човека, заради нуждата от последваща охрана на обекта.

Наш завод пред фалит? Не е изплащал заплати на служителите си от 5 месеца

Сред причините е влошената пазарна обстановка в сектора на автомобилната индустрия в Европа, която усложнява бизнеса на “МД Електроник”.

“Намалените обеми на продажбите, необходимостта от свиване на разходите и конкуренцията в сферата, както и промени в търсенето от страна на клиентите, водят до нуждата да изменим структурата на своята производствена дейност в Европа. Целта е да се постигне дългосрочна конкурентоспособност и стабилност, за да продължи да осъществява дейността си през идните години. За "МД Електроник" това означава необходимост от намаляване на производствения капацитет на групата”, заявяват от фирмата, която откри завода си във Враца през 2020 г., влагайки в него над 20 милиона лева.

„Кроношпан“ официално спира дейност: 300 души остават без работа

Към "МД Електроник" в София бе създаден ИТ хъб и Глобален екип, които ще продължат да осъществяват дейност.

Друг производител на кабелни комплекти за автомобилната индустрия - "СЕ Борднетце - България", обяви през декември 2025 г., че ще затвори до юни 2026 г. завода си и в Карнобат, където са наети 800 души, припомни "Сега". Преди година това сполетя и завода на компанията в Мездра, където бяха заети 950 работници. Това решение също бе обяснено като "глобално стратегическо преструктуриране" на компанията заради "променящите се разходни параметри в региона".

