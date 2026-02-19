Създателят на ChatGPT: Светът спешно се нуждае от регулация на изкуствения интелект

Експерти призовават за действия срещу рисковете от изкуствения интелект

Главният изпълнителен директор на компанията OpenAI Сам Олтман заяви, че светът „спешно“ се нуждае от регулация на бързо развиващите се технологии за изкуствен интелект. Той направи изказването си по време на глобална конференция, посветена на изкуствения интелект.

Алтман посочи, че може да бъде създадена международна организация, която да координира тези усилия, по подобие на Международната агенция за атомна енергия.

Ръководителят на OpenAI е сред водещите технологични лидери, събрали се в Ню Делхи за AI Impact Summit, четвъртата поредна годишна глобална среща, посветена на управлението на напредналите изчислителни технологии, предаде БГНЕС.

„Демократизацията на изкуствения интелект е най-добрият начин да се гарантира, че човечеството ще просперира“, заяви той от сцената, като добави, че „централизирането на тази технология в една компания или една държава може да доведе до разруха“.

„Това не означава, че няма да са необходими регулации или предпазни механизми. Очевидно са необходими – и то спешно, както при други мощни технологии“, подчерта Олтман, цитиран от АФП.

Множество изследователи и активисти настояват за по-решителни действия срещу нарастващи проблеми - от сътресения на пазара на труда до сексуализирани дийпфейкове и онлайн измами с помощта на изкуствен интелект.

„Очакваме, че светът може да се нуждае от нещо подобно на МААЕ за международна координация на изкуствения интелект“, посочи Олтман, като допълни, че подобна структура трябва да има способност „да реагира бързо на променящите се обстоятелства“.

„Следващите няколко години ще подложат глобалното общество на изпитание, тъй като тази технология продължава да се развива с изключително бързи темпове. Можем да изберем дали да дадем сила на хората, или да концентрираме властта“, каза още той и добави: „Технологиите винаги водят до разместване на работни места; винаги намираме нови и по-добри неща, които да вършим“.

Генеративният чатбот ChatGPT има 100 милиона седмични потребители в Индия, като повече от една трета от тях са студенти, посочи Олтман.

По-рано OpenAI обяви съвместно с индийския ИТ гигант Tata Consultancy Services, че планира изграждането на инфраструктура от центрове за данни в южноазиатската страна.

