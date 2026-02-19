6 въпроса за пари, които задължително да зададете на първа среща

Защо банковата сметка е новото ''секси'' на първа среща?“

Забравете за цветята, ако искате да впечатлите потенциален партньор днес, по-добре покажете добра кредитна история. Ново проучване на Harris Poll, проведено сред над 2100 възрастни в САЩ, разкрива интересна тенденция: в търсенето на „единствения“, парите заемат централно място, пише CNBC.

Цели 74% от анкетираните признават, че финансовата стабилност се е превърнала в една от най-привлекателните черти в потенциалния партньор. Изглежда, че прагматизмът надделява над романтиката, а причините за това са съвсем логични.

Червените флагове: Какво плаши необвързаните?

Според проучването, някои финансови навици могат да прекратят връзката още преди да е започнала. Ето кои са най-големите предупредителни знаци според участниците:

Прекалено бързане: 67% се притесняват от човек, който иска да обедини финансите си твърде рано.

Дългове: 63% виждат сериозен проблем в големите задължения по кредитни карти.

Липса на етикет: 57% биха се отдръпнали, ако получат заявка за плащане в приложения като Venmo или Zelle веднага след първата среща.

Най-важното финансово решение в живота

Жаклин Комбс, адвокат по семейно право в кантората Blank Rome, не е изненадана от тези резултати. Според нея изборът на партньор е „най-голямото финансово решение, което някога ще вземете“. Тя напомня, че парите остават сред водещите причини за развод, затова е критично важно да познаваме философията на човека до нас още в началото.

„Не е необходимо да разкривате пенсионния си план на първата среща, но е жизненоважно да говорите за пари, за да разберете дали сте съвместими“, съветва Комбс.

6 въпроса, които да зададете (без да звучите като данъчен инспектор)

За да разберете какви са навиците на вашата половинка, адвокат Комбс предлага да използвате хипотетични ситуации или въпроси за миналото. Ето нейните топ препоръки:

„Ако спечелиш от лотарията днес, за какво би похарчил парите?“ (Разкрива приоритетите). „Какви са ценностите ти относно образованието на децата – частни училища или държавни колежи?“ (Показва дългосрочното планиране). „Как се справяше с разходите си в университета или в началото на самостоятелния си живот?“ (Разкрива финансовата дисциплина). „С каква финансова изненада ти се е налагало да се справяш?“ (Показва способността за управление на кризи). „За какъв голям разход спестяваш в момента?“ (Разкрива амбициите и търпението). „Пиеш ли кафе у дома или си купуваш всеки ден навън?“ (Показва отношението към малките, ежедневни разходи).

Ако човекът срещу вас категорично избягва темата за парите, това само по себе си е „червен флаг“. Откритият разговор за финанси не убива романтиката, той всъщност гради основите на една по-стабилна и спокойна връзка.

