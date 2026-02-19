6 въпроса за пари, които задължително да зададете на първа среща

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Газът в Европа поскъпва с 8% към 34 евро за мегаватчас
Причината е ескалиращото напрежение между Съединените щати и Иран
Защо банковата сметка е новото ''секси'' на първа среща?“
Забравете за цветята, ако искате да впечатлите потенциален партньор днес, по-добре покажете добра кредитна история. Ново проучване на Harris Poll, проведено сред над 2100 възрастни в САЩ, разкрива интересна тенденция: в търсенето на „единствения“, парите заемат централно място, пише CNBC.
Цели 74% от анкетираните признават, че финансовата стабилност се е превърнала в една от най-привлекателните черти в потенциалния партньор. Изглежда, че прагматизмът надделява над романтиката, а причините за това са съвсем логични.
Според проучването, някои финансови навици могат да прекратят връзката още преди да е започнала. Ето кои са най-големите предупредителни знаци според участниците:
Жаклин Комбс, адвокат по семейно право в кантората Blank Rome, не е изненадана от тези резултати. Според нея изборът на партньор е „най-голямото финансово решение, което някога ще вземете“. Тя напомня, че парите остават сред водещите причини за развод, затова е критично важно да познаваме философията на човека до нас още в началото.
„Не е необходимо да разкривате пенсионния си план на първата среща, но е жизненоважно да говорите за пари, за да разберете дали сте съвместими“, съветва Комбс.
За да разберете какви са навиците на вашата половинка, адвокат Комбс предлага да използвате хипотетични ситуации или въпроси за миналото. Ето нейните топ препоръки:
Ако човекът срещу вас категорично избягва темата за парите, това само по себе си е „червен флаг“. Откритият разговор за финанси не убива романтиката, той всъщност гради основите на една по-стабилна и спокойна връзка.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Причината е ескалиращото напрежение между Съединените щати и Иран
Това алармираха автомобилни превозвачи във връзка със започналата регистрация на тежкотоварните автомобили в онлайн калкулатора на Националното тол управление
Най-търсените специалности вече не са в сферата на изкуствения интелект