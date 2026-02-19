Дума на деня: Кредитен риск

Какво означава "кредитен риск "?

Кредитният риск представлява вероятността заемополучателят да не изпълни финансовите си задължения по договорените условия, като невъзвръщане на главница или неплащане на лихви. Този риск е основен за банките, финансовите институции и инвеститорите, които предоставят кредити или купуват облигации, тъй като влияе директно върху тяхната ликвидност и печалба.

Кредитният риск може да възникне както при индивидуални заемополучатели, така и при корпоративни или държавни длъжници. Нивото на риска се определя от финансовото състояние, кредитната история и платежоспособността на длъжника, както и от икономическата среда и регулаторните условия. Високият кредитен риск обикновено изисква по-високи лихви или допълнителни обезпечения, за да се компенсира потенциалната загуба.

Финансовите институции управляват кредитния риск чрез различни механизми – кредитни рейтинги, обезпечения, диверсификация на портфейла и вътрешни процедури за оценка на кредитоспособността. Освен това регулаторите, като Базелския комитет по банков надзор, изискват от банките да поддържат капиталови резерви, които да покриват потенциални загуби от неизпълнени кредити, което прави системата по-устойчива на шокове.

