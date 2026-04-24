Петролът върви към второто по големина седмично поскъпване от началото на войната в Иран

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се повишиха с 0,57%

Цените на петрола се повишиха тази сутрин на фона на опасения от нова военна ескалация в Близкия изток, след като Иран разпространи кадри с командоси, качващи се на товарен кораб в Ормузкия проток, както и съобщения за атаки на противовъздушната отбрана на Техеран срещу „вражески цели“, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се повишиха с 0,57 на сто до 105,67 долара за барел към 08:30 часа българско време, а американският лек суров петрол поскъпна с 0,28 на сто до 96,06 долара за барел.

На седмична база цените отбелязват значителен ръст – Брентът поскъпва с 17,13 на сто, а американският петрол – с 15,13 на сто, което е второто по големина седмично увеличение на цените от началото на войната.

Затварянето на Ормузкия проток след началото на американско-израелските удари срещу Иран е довело до свиване на около 20 на сто от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, посочва агенцията.

И двата основни петролни контракта приключиха сесията вчера с ръст от над 3 на сто, като ръстът беше подсилен от съобщения за военна активност над Техеран и засилване на вътрешнополитическото напрежение в Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран може да е натрупал ограничени военни способности по време на двуседмичното примирие, но подчерта, че те могат да бъдат неутрализирани „за един ден“ от американската армия.

Според анализ на „Хайтун фючърс“ (Haitong Futures), цитиран от БТА, настоящият период на примирие все повече придобива характер на подготовка за нови бойни действия. При липса на напредък в преговорите до края на април и евентуално възобновяване на конфликта цените на петрола могат да достигнат нови годишни върхове.

Иран публикува видео с нападение срещу товарен кораб в Ормузкия проток, подчертавайки контрола си върху стратегическия воден път, през който преминават около 20 на сто от глобалните доставки на петрол и газ.

Допълнителен натиск върху пазарите оказва несигурността около дипломатическите усилия. Тръмп заяви, че не поставя конкретен срок за постигане на мирно споразумение с Иран, като изрази желание за „добра сделка“, но призова да не бъде „пришпорван“.

Анализатори предупреждават, че продължителни прекъсвания в Ормузкия проток могат да доведат до спад на световните запаси от суров петрол и рафинирани продукти под петгодишните сезонни минимуми още до края на май или началото на юни, което ще добави допълнителна премия за риск към цените.

Междувременно Тръмп обяви, че Израел и Ливан са се споразумели да удължат примирието си с три седмици след среща на високо равнище във Вашингтон. САЩ ще работят с Ливан за укрепване на сигурността му срещу групировката „Хизбула“, подкрепяна от Иран.

Преди това Израел предупреди, че е готов да поднови военните действия срещу Иран, което допълнително засилва опасенията за разширяване на конфликта и неговото отражение върху глобалните енергийни пазари.

