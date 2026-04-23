Голяма въглищна централа у нас готви масови съкращения

Каква е причината за съкращенията?

Постъпила е информация в дирекция „Бюро по труда“ в Стара Загора за масово съкращание в най-модерната въглищна централа у нас AES Гълъбово. Това казва директорът на дирекцията в Стара Загора Георги Гьоков, съобщава БТА. По закон обаче работодателят ТЕЦ AES Гълъбово, който се намира на територията, обслужвана от Бюрото по труда в Раднево, е длъжен да подаде уведомлението именно там.

"Ние получихме от колегите в Раднево, че има такова постъпило уведомление и по-голямата част от освобождаваните са от Стара Загора", уточни той.

По думите му причината голяма част от освободените да бъдат от Стара Загора е обяснима, тъй като повечето от работещите в ТЕЦ-а са старозагорци. Георги Гьоков информира, че представители на централата ще имат среща с колектива, която ще се проведе утре и тогава ще бъде уточнен процесът на регистрация в Бюрата по труда.

„Процедурите по масово съкращение са направени така, че хората, които бъдат освободени, да имат сигурност при регистрация и последващо обслужване, така че няма да ги оставим да се оправят сами“, обясни той и допълни, че точният брой на освободените ще бъде уточнен на по-късен етап, но се касае за над 300 души.

Всички те ще бъдат уведомени, посочи още директорът на Дирекция „Бюро по труда” в Стара Загора.

Централата на AES в Гълъбово е най-новата и най-модерна въглищна централа у нас, която е и най-малко замърсяваща въздуха. Тя е и единствената истинска балансираща мощност, която при излишък на ток бързо може да бъде изключване, а при дефицит включвана в системата отново. Собственикът на AES обяви в началото на март, че е прила офертата да бъде закупена от консорциум от международни инвеститори за 33 млрд. долар