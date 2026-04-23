Наша съседка е страната с най-много милиардери в региона

Колко милиардери има в България?

Турция е страната с най-много милиардери в региона. Това показват данните за 2026 г. от Forbes World. Страната има 40 ултрабогаташи.

Данните за Европа

Снимка: iStock

В Европа има общо 875 милиардери. Най-много са в Германия – 212, следвани от Русия – 147, Италия – 89, Великобритания – 55 и Франция – 53. В Гърця има 24 милиардера, Румъния има 6. В списъкът с милиардери на Forbes България има едва двама – братята Домусчиеви.

Милиардерите са концентрирани в най-големите европейски икономики, тъй като те могат да генерират повече възможности за създаване на богатство. Държавите с най-много милиардери са и най-големите икономики. Това отразява икономическия мащаб. По-големите икономики създават повече бизнес активност, по-големи фирми и повече възможности за натрупване на капитал, което увеличава шансовете за създаване на милиардери.

Въпреки че тази тенденция е валидна за повечето страни, разликите се появяват при коригиране спрямо икономическия размер. Някои икономики произвеждат повече милиардери спрямо производството си, докато други произвеждат по-малко.