Печалбите от рафинирането на петрол в световен мащаб нарастват до многогодишни върхове

Причината е санкциите срещу Русия

Според данни на компанията LSEG и анализатори, цитирани от Reuters, глобалните маржове на рафиниране достигнаха многогодишни върхове през ноември поради санкциите срещу Русия, прекъсвания на работата на рафинериите и тяхна поддръжка, като някои от тях не виждат да последва голямо облекчение без изграждането на още рафинерии в западния свят.



Големите маржове на печалба контрастират с пазарите на суров петрол, които са подложени на натиск от очаквано свръхпредлагане, като не оправдават очакванията от по-рано тази година, че това повишение на маржовете може да се окаже краткосрочно поради въздействието на тарифите.

Европейските маржове на дизел достигнаха 33,90 долара във вторник, най-високото ниво от септември 2023 г. Физическите бензинови баржи Eurobob се понижиха леко до премия от 23,36 долара спрямо суровия петрол Брент, според данни на LSEG, но бяха близо до 26-месечния връх, достигнат миналата седмица.



В САЩ, спредът 3-2-1, ключов показател за общата рентабилност, се задържа на ниво от 32,13 долара за барел на 18 ноември, близо до по-ранен връх, който беше най-висок от март 2024 г. насам. Азиатските маржове се понижиха слабо от 20-месечен връх, докато спредът при бензина беше близо до най-високите си нива от началото на 2024 г.



Спредът на 3-2-1 е теоретична мярка за рентабилност на дадена рафинерия, която представлява разликата в цената между преработката на три барела суров петрол и стойността на получените продукти - два барела бензин и един барел дестилат, подобен на дизелово гориво.

Украински атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии и тръбопроводи нарушиха дейността им. Заводи бяха затворени в Съединените щати и Европа. Нигерийската рафинерия Данготе пък претърпя ремонт, докато други в Азия и Близкия изток, като например най-голямата рафинерия Ал-Зур в Кувейт, изпитаха прекъсвания в работата.



Миналата седмица Международната агенция по енергетика (МАЕ) повиши прогнозата си за европейския капацитет за рафиниране с 290 000 барела на ден за ноември и декември поради силните маржове, тъй като проблемите в руски рафинерии затягат пазарите на средни дестилати.



"Високите маржове вече включват много смущения и дават на рафинериите навсякъде силен стимул да увеличат обема на доставките, особено след като те излизат от сезона на ремонти", посочи пред Reuters Юджийн Линдел от консултантската компания FGE,



Глобалната рентабилност на рафинирането се е повишила до най-високото си ниво средно за две години в началото на ноември, съобщи още МАЕ.



Петролните компании, някои от които предупредиха по-рано през годината, че 2025 г. ще бъде лоша за рафинирането, са се възползвали от по-силните маржове в печалбите си за третото тримесечие.

Печалбата на френския гигант TotalEnergies в сектора на преработката и дистрибуцията скочи със 76%, а последните санкции на САЩ срещу руските производители "Лукойл" и "Роснефт" ще повишат маржовете на рафиниране и цените на петрола през четвъртото тримесечие, заяви главният изпълнителен директор на Total Патрик Пуян.



В същото време продължава структурния недостиг на дизел в Европа, а скорошните затваряния на регионални рафинерии ще изострят изискванията за внос, подчерта от своя страна МАЕ.



В свой доклад американската инвестиционна банка Morgan Stanley заяви, че очаква недостигът на дизел в Европа да се задържи над $27 за барел през следващите шест месеца - по-високо, отколкото е било през по-голямата част от времето от началото на 2024 г., според данни на LSEG.



В САЩ маржовете също достигнаха върхове. Маржовете на дизела в САЩ се увеличиха до 49,12 долара за барел във вторник, най-високото ниво от октомври 2023 г.

