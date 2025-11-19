Nvidia и Microsoft ще инвестират съответно 15 млрд. долара в стартъп за изкуствен интелект

Кой е той?

Американските технологични гиганти „Енвидиа“ (Nvidia) и „Майкрософт“ (Microsoft) обявиха в съвместно изявление днес, че ще инвестират съответно 10 и 5 млрд. долара в стартъпа за изкуствен интелект „Антропик“ (Anthropic).

В замяна стартъпът, създател на на чатбота „Клод“ (Claude), се ангажира да закупи изчислителен капацитет на стойност 30 милиарда долара от подразделението „Азур“ (Azure) на Microsoft. Като част от сделката чатботът „Клод“ ще бъде предоставен на корпоративните клиенти на „Азур“ с по-широк избор на модели и нови възможности, пише в изявление, цитирано от БТА.

Съвместното изявление бе обявено от главните изпълнителните директори на Anthropic, Microsoft и Nvidia - Дарио Амодей, Сатя Надела и Дженсън Хуан непосредствено преди откриването на годишната конференция на разработчиците на Microsoft.

До началото на тази година Microsoft бе изключителният доставчик на облачни услуги за „ОупънЕйАй“ (OpenAI), но производителят на „ЧатДжиПиТи“ (ChatGPT) прави опити да си осигури собствен облачен капацитет чрез сделки с „Оракъл“ (Oracle), „Софтбанк“ (Softbank) и други разработчици на центрове за данни и производители на полупроводници.

