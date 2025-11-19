Това е следващото устройство, което ще изчезне от офисите

Ето защо

Клавиатурата може да се окаже следващото устройство, което ще изчезне от офисите, когато поколение Алфа навлезе на пазара на труда, сочи ново изследване на London School of Economics (LSE) и компанията Jabra, цитирано от Daily Mail.

Според доклада бъдещите служители почти няма да използват писмена комуникация. Вместо това младите ще изпращат гласови съобщения – дори когато комуникират с шефовете си.

Изследването, водено от професор Майкъл Мутукришна от LSE, прогнозира, че промяната ще настъпи много бързо. До 2028 г. гласовите технологии вероятно ще се превърнат в основен начин на работа.

„Това не е далечно бъдеще – това е следващият начин, по който ще взаимодействаме с изкуствения интелект. Идва по-бързо, отколкото си мислим,“ пишат авторите.

Според тях навлизането на AI в офисите ускорява използването на гласови команди и автоматични транскрипции. До няколко години клавиатурата ще служи основно за дребни корекции.

Работният процес ще се измества към „мислене на глас“ пред AI инструменти, които ще подреждат идеи, ще водят бележки и ще изпълняват задачи автоматично.

Най-старите представители на поколение Алфа – родените след 2010 г. – ще започнат работа около 2030 г. и вероятно никога няма да работят в офис, в който писането е основният начин на комуникация.

„Когато поколение Алфа започне работа, AI ще е напълно интегриран и повечето им задачи първо ще бъдат изговорени, а не написани“, казва Пол Сефтън от Jabra.

Но експертите предупреждават, че гласовото управление има недостатъци. Хората, които работят с гласови команди, се справят с около 20% по-зле в някои задачи, защото формулирането на сложни мисли на глас е по-трудно.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN