Какво ще се случи ако AI балонът се спука?

Изкуственият интелект изстреля фондовия пазар до рекордни върхове тази година, като компаниите са нетърпеливи да рекламират своите умения в областта на изкуствения интелект, а любимците на инвеститорите, като производителя на чипове за изкуствен интелект Nvidia, се издигат на фона на очакванията за неконтролируем растеж.

Но лека нотка на страх започва да засенчва този ентусиазъм, тъй като инвеститорите се притесняват, че бумът на изкуствения интелект може да се провали.

Рецесиията през 2000 г.

Стряскащото покачване на акциите, свързани с изкуствения интелект, води до сравнения с ерата на дот-ком компаниите от края на 90-те години на миналия век, когато много интернет компании отбелязаха рязко покачване на цените на акциите си, въпреки огромните финансови загуби. Когато този балон се спука в началото на 2000-те, той срина бивши високопоставени компании като Pets.com , изгори инвестиционни портфейли и предизвика рецесия.

Как се появяват балоните?

Балоните се появяват, когато акциите се покачват рязко поради завишени очаквания за растеж, които в крайна сметка се оказват несвързани с основните показатели на компанията. Това е болезнена проверка на реалността, която обикновено завършва с падане на прекалено раздутите акции.

Сривът на фондовия пазар в четвъртък, когато високо летящите акции на компании за изкуствен интелект, като Nvidia и CoreWeave, доведоха до най-големия спад на технологичния индекс Nasdaq Composite от месеци, подхрани допълнително безпокойството тази седмица относно пореден балон.

Отвъд фондовия пазар, икономистите също се съмняват дали изкуственият интелект ще се окаже толкова трансформиращ за бизнеса, колкото настояват поддръжниците на технологията. Застъпниците твърдят, че изкуственият интелект ще стимулира бум на производителността, което ще доведе до по-силен корпоративен растеж и рентабилност.

„Фондовият пазар е гигантски залог на изкуствения интелект в момента. Всъщност 10 компании движат всичко това“, каза пред CBS News Ребека Хомкс, икономист и преподавател в Лондонското бизнес училище.

С други думи, тазгодишният ръст от 15% на S&P 500 се дължи до голяма степен на шепа технологични гиганти, които инвестират сериозно в изкуствен интелект. Комбинираната пазарна капитализация на така наречената „Великолепната седморка“ – собственикът на Google Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla – днес представлява рекордните 37% от общата стойност на S&P 500, според Morningstar.

Защо този път може да е различно?

Въпросът дали изкуственият интелект подхранва балон, подобен на този от края на 90-те години, беше зададен дори на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл на срещата на централната банка на 29 октомври.

„Това е различно в смисъл, че тези компании – компаниите, които са толкова високо ценени – всъщност имат печалби и други подобни“, каза Пауъл. „Така че, връщаме се към 90-те години и периода на дот-ком компаниите... това бяха идеи, а не компании.“

Nvidia, например, лицето на бума на изкуствения интелект, е отчела приходите си повече от два пъти до 130 милиарда долара през последната фискална година, докато печалбата ѝ е скочила със 145%.

Въпреки че фондовият пазар може да не е в непосредствена опасност от спукване на балон, икономистите все по-често се питат дали компаниите за изкуствен интелект могат да оправдаят очакванията, както и да оправдаят трилионите капиталови разходи за центрове за данни и друга инфраструктура, необходима за задвижване на революцията в областта на изкуствения интелект.

