БГ Бизнес Голям производител в шивашкия сектор се изтегля от България

Голям производител в шивашкия сектор се изтегля от България

bTV Бизнес екип

Към септември фирмата е имала 394 служители

Една от големите фирми в шивашката индустрия у нас - "БТБ България", затваря производството си в Русе и напуска България, съобщи русенският вестник "Утро". Служителите на фирмата вече са уведомени, че след Нова година ще получат предизвестия за освобождаване и ще трябва да си търсят друга работа. По данни от фирмените регистри и НОИ към септември фирмата е имала 394 служители.

"БТБ България" е един от най-старите чуждестранни инвеститори в Русе. Основана е от Ахим Байерл през 1998 г. Миналата година компанията е отчела загуба от 4,73 млн. лв. 

Спряха от производство популярен модел автомобил

Затварянето на завода в Русе е поредна стъпка от свиването на шивашкия бизнес, който беше традиционен за града. Повишението на доходите оскъпява работната ръка, но и китайските платформи като Shein и Temu предлагат дрехи на изключително ниски цени, което прави конкурентоспособността на българските производители много трудна, коментират от местната преса. Според шивачки и представители на бранша, европейските марки искат да връщат цените за производство в България на нивата от 2018 г., което обаче е абсолютно невъзможно. България вече не е страна с евтина работна ръка и тези производства се изнасят на Изток, в много по-бедни от нас азиатски държави, допълва "Утро".

ЕК ще реши дали облачните услуги на Amazon и Microsoft изискват по-строг надзор

Масови съкращения се правят по специална процедура с предварително уведомление на бюрото по труда. Информацията обаче не е публична, пише "Сега".

