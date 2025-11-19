ЕК ще реши дали облачните услуги на Amazon и Microsoft изискват по-строг надзор

DMA представлява всеобхватен пакет от правила, целящ да ограничи влиянието на най-големите технологични играчи

Облачните подразделения на Amazon и Microsoft може да попаднат под по-строг надзор от регулаторите на Европейския съюз, които проверяват дали трябва да бъдат включени в набора от мерки, насочени срещу големите технологични компании. Европейската комисия съобщи във вторник, че оценява дали Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure следва да бъдат определени като „пазачи на входа“ съгласно Регламента за цифровите пазари (DMA), AP News.

DMA представлява всеобхватен пакет от правила, целящ да ограничи влиянието на най-големите технологични играчи чрез конкретни задължения и забрани, подкрепени със сериозни санкции. Ако бъдат класифицирани като пазачи на входа, облачните им услуги ще трябва да спазват допълнителни изисквания. Подобен статут вече е присъден на други бизнеси на двете компании – като Amazon Marketplace и LinkedIn на Microsoft – но определянето му зависи и от броя потребители, което усложнява прилагането му към облачните платформи.

Комисията уточни, че ще провери дали AWS и Azure действат като „ключови посредници между бизнеса и потребителите“, дори когато не отговарят на формалните количествени прагове. Според пазарни проучвания подобни доставчици държат „много силни позиции спрямо бизнеса и потребителите“, което засилва необходимостта от оценка. Облачната инфраструктура позволява на компаниите да използват мащабни изчислителни ресурси дистанционно, без да инвестират в собствено хардуерно оборудване.

Снимка: Мусала Софт

Наскоро преживеният срив на Amazon Web Services, който остави множество интернет услуги недостъпни за часове, допълнително подчерта колко силна е зависимостта на цифровите услуги – включително системите за изкуствен интелект – от големите облачни оператори. Това събитие засили аргументите за по-внимателен регулаторен поглед.

В изявление Amazon Web Services заяви, че е уверена, че след като Европейската комисия разгледа фактите, ще стане ясно очевидното. Облачният сектор е изключително динамичен, предлага широк избор, стимулира иновациите и поддържа ниски разходи. Според компанията определянето на облачните доставчици като пазачи на входа би рискувало да ограничи иновациите и да повиши цените за европейските предприятия. Microsoft от своя страна посочи, че европейският облачен пазар е иновативен и силно конкурентен и заяви готовност да съдейства на разследването на Европейската комисия.

