Cloudflare се срина: Кои уебсайтове не работят?

Значителна част от световната мрежа преживя внезапно прекъсване днес, след като голям технически проблем в Cloudflare – невидимият стълб, който поддържа модерния интернет – доведе до срив на десетки популярни уебсайтове. Потребителите на платформи като X (бивш Twitter), ChatGPT и гигантът за залози Bet365 бяха посрещнати от смущаващи съобщения за грешки, което отново извади на показ колко крехка е всъщност интернет инфраструктурата, пише The Independent.

Какво е Cloudflare? Невидимият щит на мрежата

За повечето потребители името Cloudflare е напълно непознато, и така трябва да бъде. Cloudflare е доставчик на интернет инфраструктура, който предоставя основни услуги, критични за функционирането на уебсайтовете:

Защита срещу DDoS атаки: Предпазва сайтовете от кибернападения.

Балансиране на трафика: Гарантира, че сайтовете остават достъпни дори при огромен наплив от посетители.

Ускоряване на зареждането: Използва глобална мрежа от сървъри за по-бързо доставяне на съдържанието.

Когато тази услуга се срине, както се случи днес, последиците са светкавични и масови, засягайки широк и привидно несвързан набор от онлайн услуги.

Хронология на прекъсването: Грешки 500 и блокирани потребители

Снимка: DownDetector

Проблемите започнаха преди около час, като бързо ескалираха. Cloudflare реагира, като заяви на страницата си за състоянието, че е "наясно с проблем, който засяга множество клиенти" и който причинява "широко разпространени грешки 500".

Засегнати гиганти: Най-осезаемо беше прекъсването на X (Twitter) и сайта за филмови ревюта Letterboxd

Потребителите на ChatGPT бяха блокирани със съобщение: "Моля, разблокирайте challenges.cloudflare.com, за да продължите." Не е необходимо да се прави нищо, освен да се изчака възстановяването.

Down Detector, сайтът, който проследява прекъсванията, също беше засегнат, но след като заработи, показа драматичен скок на докладваните проблеми в OpenAI, League of Legends и други.

Временно възстановяване и вторичен срив

Около 12:35 ч. Андрю Грифин съобщи, че Cloudflare е публикувал актуализация: "Виждаме как услугите се възстановяват..." Малко след това някои сайтове, включително X, започнаха да се зареждат.

Въпреки това, радостта беше кратка. Около 12:47 ч. последва нова вълна от сривове. Cloudflare беше принуден да публикува нова актуализация, че "продължава да проучва този проблем", което намекваше, че първоначалното отстраняване на проблема е било временно или непълно.

Проблемът от днес напомня на техническия срив в Amazon Web Services (AWS) отпреди месец, като и двата инцидента демонстрират ефекта на доминото в силно централизираната интернет инфраструктура.

Към момента на публикуване, Cloudflare продължава да работи по пълното и окончателно възстановяване на услугите. Потребителите са призовани към търпение – най-добрата "корекция" в този случай е просто да се изчака.

