1 USD
1.1712 BGN
Петрол
109.42 $/барел
Bitcoin
$77,063.0
Първата в Европа мина за добив на литий започва да функционира

Първата в Европа мина за добив на литий започва да функционира

Свят

bTV Бизнес екип

Литият е основен компонент в производството на съвременна електроника и батерии

В западната част на Финландия започва реализацията на първия в Европа проект, който обхваща целия цикъл на добив на литий – от мината до рафинерията. Инициативата е като ключова стъпка към намаляване на зависимостта на континента от външни доставки на стратегически суровини.

Литият е основен компонент в производството на съвременна електроника и батерии, включително за електромобили, и все по-често се определя като ресурс със стратегическо значение, сравним с петрола в началото на XX век. На този фон, при положение че Китай осигурява по-голямата част от световните доставки, редица държави ускоряват разработването на собствени находища, съобщава АФП.

Финландският проект се отличава с това, че интегрира всички етапи на производството в рамките на радиус от 43 километра – от добива на руда до преработката й в литиев хидроксид. Според изпълнителния директор на оперативната компания Хану Хаутала това го прави първият подобен комплекс в Европа.

Добивът се извършва в откритата мина „Сивярви“, разположена в община Каустинен, където се извлича сподуменова руда със съдържание на около 1% литиев оксид.

Инвестицията в проекта възлиза на приблизително 783 милиона евро (920 милиона долара), предаде БГНЕС. Планирано е производството на литиев хидроксид с качество за батерии – ключов материал за европейската индустрия за електромобили и електроника.

„Проектът допринася за увеличаване на независимостта от внос, включително от азиатски страни и Австралия“, заяви Хаутала.

Очаква се съоръжението да достигне пълен капацитет в рамките на следващите две години, предаде БГНЕС. Добитата руда ще се транспортира до обогатителна фабрика в близост, където ще се произвежда концентрат, след което ще се преработва в рафинерия до литиев хидроксид с качество, подходящо за батерии.

Произведената суровина ще бъде предназначена за европейската индустрия за батерии, като към момента не се разкриват конкретни клиенти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

