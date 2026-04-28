×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1712 BGN
Петрол
109.42 $/барел
Bitcoin
$77,063.0
Последвайте ни
Revolut отваря първия си постоянен физически магазин в Европа - ето къде

Revolut отваря първия си постоянен физически магазин в Европа - ето къде

bTV Бизнес екип

През последните години Revolut отбелязва силен растеж и рекордни резултати

Revolut отваря първия си постоянен магазин в Барселона. Компанията преминава отвъд изцяло дигиталния модел, като въвежда присъствието си във физическа среда с цел да засили доверието към услугите си.

От компанията потвърждават ексклузивно пред Euronews, че именно Барселона е избрана за пилотен град за този нов формат. Причината е комбинацията от висока гъстота на населението, международно значение, силен туризъм и иновационна среда, която прави града подходящ за подобен експеримент.

Снимка: Getty Images / iStock

Седалищната в Лондон Revolut обяснява, че новият магазин ще бъде насочен към директно взаимодействие с потребителите и ще направи финансовите технологии по-достъпни за широката публика. В същото време се подчертава, че това няма да бъде традиционен банков клон, а по-скоро пространство с висока видимост и интерактивно преживяване.

Компанията не разкрива точното местоположение на магазина, нито конкретните услуги, които ще се предлагат на място. Все още проектът е в ранен етап, като сроковете за откриване зависят от хода на строителните дейности, а засега не е ясно дали обектът ще заработи още тази година.

Revolut ограничава част от услугите си в България

Revolut, основана през 2015 г. от Николай Сторонски и Влад Яценко, започва като дигитално приложение, а днес предлага многовалутни сметки, мигновени преводи и все по-широк набор от банкови услуги, включително кредити. Компанията се стреми да се позиционира като една от водещите европейски платформи за дигитално банкиране.

През последните години Revolut отбелязва силен растеж и рекордни резултати, като увеличава приходите и разширява кредитния си портфейл значително. Фирмата вече обслужва десетки милиони клиенти по света и активно търси банкови лицензии в различни държави, включително в Европа и САЩ, като паралелно планира разширяване на екипите и нови офиси в Испания и други пазари.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата