Revolut отваря първия си постоянен физически магазин в Европа - ето къде

Revolut отваря първия си постоянен магазин в Барселона. Компанията преминава отвъд изцяло дигиталния модел, като въвежда присъствието си във физическа среда с цел да засили доверието към услугите си.

От компанията потвърждават ексклузивно пред Euronews, че именно Барселона е избрана за пилотен град за този нов формат. Причината е комбинацията от висока гъстота на населението, международно значение, силен туризъм и иновационна среда, която прави града подходящ за подобен експеримент.

Снимка: Getty Images / iStock

Седалищната в Лондон Revolut обяснява, че новият магазин ще бъде насочен към директно взаимодействие с потребителите и ще направи финансовите технологии по-достъпни за широката публика. В същото време се подчертава, че това няма да бъде традиционен банков клон, а по-скоро пространство с висока видимост и интерактивно преживяване.

Компанията не разкрива точното местоположение на магазина, нито конкретните услуги, които ще се предлагат на място. Все още проектът е в ранен етап, като сроковете за откриване зависят от хода на строителните дейности, а засега не е ясно дали обектът ще заработи още тази година.

Revolut, основана през 2015 г. от Николай Сторонски и Влад Яценко, започва като дигитално приложение, а днес предлага многовалутни сметки, мигновени преводи и все по-широк набор от банкови услуги, включително кредити. Компанията се стреми да се позиционира като една от водещите европейски платформи за дигитално банкиране.

През последните години Revolut отбелязва силен растеж и рекордни резултати, като увеличава приходите и разширява кредитния си портфейл значително. Фирмата вече обслужва десетки милиони клиенти по света и активно търси банкови лицензии в различни държави, включително в Европа и САЩ, като паралелно планира разширяване на екипите и нови офиси в Испания и други пазари.