Това не е Миконос, това е Ада Бояна - известното нудистко селище край Улцин

Възкресяват този природен рай

Един от символите на Адриатическото крайбрежие - селището Ада Бояна, се намира на вливането на река Бояна в морето и преди десетилетия е било известно като нудистки рай за туристи от всички страни в региона, както и от Европа. Разпознаваемо с поразителния си плаж, нереалните залези и къщите на самия бряг на Ада Бояна, то дълго време е било място, в което не е инвестиран нито едно евро.

Сега, след повече от три десетилетия, нещата най-накрая се променят към по-добро. Новото ръководство има големи планове и някои от тях вече са започнали да се реализират.

"В съответствие със стратегията за развитие, която представихме миналата година, нашата цел е Ада Бояна да бъде четиризвезден туристически курорт до 2030 г. Ако продължим с това темпо на развитие, очакваме да постигнем тази цел. Компанията не беше управлявана адекватно десетилетия, сега нещата се променят. Вярвате или не, постигнахме 30% увеличение на приходите в сравнение с 2024 г. Започнахме с инвестиции, които бяха от решаващо значение, за да представим Ада в най-добрата светлина", казаха от управата на Улцинската ривиера.

В сътрудничество с правителството на Черна гора, ресорното министерство и други държавни институции беше стартиран нов инвестиционен цикъл на Ада Бояна. Сред първите проекти беше обновяването на спортната инфраструктура, пише Kurir.rs.

"Миналата година, в сътрудничество с Министерството на спорта и младежта, обновихме съществуващите спортни игрища, които бяха в катастрофално състояние. Изградихме и дигитална рампа, за да подобрим безопасността на гостите, което е особено важно, като се има предвид, че това е нудистки курорт, където поверителността и безопасността на гостите са приоритет", казват от още ръководството.

След това последва обновяването на помещенията за настаняване.

Целта е Ада Бояна да запази своята идентичност и да остане това, с което е разпознавана в цяла Европа - уникален натуристки рай.

След три десетилетия застой, Ада Бояна - символ на свободата, природата и натуристическия туризъм, за който Черна гора беше призната в цяла Европа - отново навлиза във фазата на развитие. С обновени места за настаняване, инвестиции в инфраструктура, завръщането на чуждестранни туроператори и планове за съживяване на Стара Ада, ръководството вярва, че този уникален туристически скъпоценен камък може да възстанови статута на един от най-важните и атрактивни туристически продукти на Черна гора.