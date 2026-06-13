Райски кътчета: Пет гръцки плажа са сред десетте най-добри в Европа

Ето кои са те

Пет гръцки плажа са сред десетте най-добри в Европа, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Прото тема", позовавайки се на данни на организацията Най-добрите европейски дестинации (European Best Destinations).

Плажовете Вутуми на остров Антипаксос (Йонийско море), Фтери на остров Кефалоня (Йонийско море), Елафонизи на остров Крит, Ровина и Палеокастрица на остров Корфу са сред най-добрите европейски крайбрежни райони.

Списъкът е изготвен на базата на множество критерии като чистота на водата, достъпност, природна красота, отношение към околната среда.

На първо място е плаж в Португалия. Сред десетте най-добри плажа в Европа са още плажни ивици в Италия, Испания, Нoрвегия и Турция, предаде БТА.

Плаж на остров Наксос е включен в друг списък - Корона Бийч 100 (Corona Beach 100), и е сред най-добрите сто плажа в света, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ, позовавайки се на публикация на британския вестник "Сън".

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