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Свят Райски кътчета: Пет гръцки плажа са сред десетте най-добри в Европа

Райски кътчета: Пет гръцки плажа са сред десетте най-добри в Европа

Свят

bTV Бизнес екип

Ето кои са те

Пет гръцки плажа са сред десетте най-добри в Европа, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Прото тема", позовавайки се на данни на организацията Най-добрите европейски дестинации (European Best Destinations).

Плажовете Вутуми на остров Антипаксос (Йонийско море), Фтери на остров Кефалоня (Йонийско море), Елафонизи на остров Крит, Ровина и Палеокастрица на остров Корфу са сред най-добрите европейски крайбрежни райони.

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Списъкът е изготвен на базата на множество критерии като чистота на водата, достъпност, природна красота, отношение към околната среда.

На първо място е плаж в Португалия. Сред десетте най-добри плажа в Европа са още плажни ивици в Италия, Испания, Нoрвегия и Турция, предаде БТА. 

Плаж на остров Наксос е включен в друг списък - Корона Бийч 100 (Corona Beach 100), и е сред най-добрите сто плажа в света, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ, позовавайки се на публикация на британския вестник "Сън".

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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